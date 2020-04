Trump a sugerat injectarea de dezinfectant ca tratament impotriva COVID-19. Comunitatea medicala il critica dur

LIVE

Trump a propus si iradierea corpurilor pacientilor cu raze ultraviolete, idee respinsa de un medic la briefingul de joi seara, relateaza BBC.Alti oficiali au spus mai devreme ca este cunoscut faptul ca lumina soarelui si dezinfectantii opresc infectia.Agentiile de sanatate care tin de presedintie au avertizat impotriva inalbitorului ca medicament.In timpul conferintei sustinute de grupul operativ joi seara, la Casa Alba, un oficial a prezentat rezultatele cercetarii guvernului american care arata ca, aparent, coronavirusul slabeste mai rapid atunci cand este expus la lumina soarelui si caldura. Studiul a mai aratat ca inalbitorul poate ucide virusul din saliva sau din fluidele respiratorii in decurs de cinci minute si ca alcoolul izopropilic l-ar putea ucide si mai rapid.William Bryan, seful Directiei de Stiinta si Tehnologie din Departamentul de Securitate Nationala, a subliniat rezultatele la conferinta.Trump a spus ca cercetarea trebuie tratata cu prudenta si a sugerat sa fie facute mai multe verificari."Deci sa presupunem ca aplicam corpului ceva colosal - fie ca sunt ultraviolete sau doar lumina foarte puternica - si cred ca ati spus ca nu a fost verificat, dar veti testa", a spus presedintele catre medicul Deborah Brix, coordonator la Casa Alba pentru raspunsul la coronavirus.El a continuat: "Apoi am spus, presupunand ca lumina este adusa in interiorul corpului, ceea ce puteti face fie prin piele sau in alt fel. Si cred ca ati spus ca veti testa si asta. Suna interesant".Asadar, ar fi interesant de verificat asta", a continuat el.Aratand spre propriul cap, Trump a adaugat: "Nu sunt medic. Dar sunt o persoana care are un bun stiti voi ce".Pe Birx a intrebat-o daca a auzit vreodata de folosirea "caldurii si luminii" pentru a trata coronavirusul."Nu ca tratament", a spus Birx, continuand: "Sigur, febra este un lucru bun, cand ai febra asta ajuta corpul sa raspunda. Dar nu am vazut caldura sau lumina".Trump a concluzionat: "Cred ca este o chestie minunata de urmarit".Un jurnalist a spus la conferinta ca remarcile spontane ale presedintelui ar putea raspandi o dezinformare periculoasa.Medicii au avertizat ca ideea lui Donald Trump ar putea avea rezultate fatale.Pneumologul Vin Gupta a declarat pentru NBC News: "Aceasta idee de injectare sau ingerare de orice tip de produs de curatare este iresponsabila si periculoasa. Este o metoda comuna la care apeleaza oamenii cand vor sa se sinucida".Kashif Mahmood, medic in Charleston (Virginia de Vest), a scris pe Twitter: "Ca medic, nu pot recomanda injectarea de dezinfectant in plamani sau folosirea de raze UV pentru a trata COVID-19. Nu ascultati sfaturi medicale venite de la Trump!".John Balmes, penumolog la Zuckerberg San Francisco General Hospital, a avertizat ca doar inspirarea de vapori de inalbitor poate cauza grave probleme de sanatate.El a declarat Bloomberg News: "Inhalarea de inalbitor pe baza de clor ar fi cel mai rau lucru pentru plamani. Caile respiratorii si plamanii nu sunt facuti sa fie expusi nici macar unui aerosol de dezinfectant. Nici macar un inalbitor diluat sau alcool izipropilic nu este sigur. Este un concept complet ridicol".Legat de afirmatiile facute joi seara, democratul Joe Biden a scris pe Twitter: "Raze UV? Injectare de dezinfectant? Iata o idee, domnule presedinte: mai multe teste. Acum. Si echipament de protectie pentru adevaratii profesionisi in medicina".Saptamana aceasta, Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor a avertizat americanii sa aiba grija cu produsele de curatare, dupa ce vanzarile de dezinfectanti utilizati in gospodarie au crescut in ultimele saptamani.US Food and Drug Administration a avertizat, de asemenea, cu privire la ingerarea de dezinfectant, dupa ce a primit mai multe alerte in acest sens. Donald Trump a sustinut recent ca un medicament pentru malarie, hidroxiclorochina, e un posibil tratament impotriva COVID-19, insa recent a renuntat sa il mai promoveze.Un studiu realizat pe pacienti cu coronavirus intr-un spital american pentru veterani de razboi - ale carui rezultate au fost prezentate saptamana aceasta - arata ca au fost inregistrate mai multe decese in randul celor tratati cu hidroxiclorochina decat in cazul celor care au primit tratamnt standard.