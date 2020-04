Trump a taiat banii pentru OMS. Replica dura venita de la Guterres

Reactia OMS

"Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe perioada realizarii unui studiu care va examina rolul OMS in gestionarea profund eronata si ascunderea raspandirii coronavirusului", a declarat liderul de la Casa Alba, marti, in cadrul conferintei de presa zilnice."Lumea a primit numeroase informari false privind transmiterea si mortalitatea" in cazul imbolnavirii cu COVID-19, a adaugat Trump intr-un rechizitoriu amplu la adresa agentiei ONU, potrivit AFP.Presedintele Trump a mai declarat ca OMS a "esuat in indeplinirea obligatiei sale de baza si trebuie trasa la raspundere", conform Reuters.Liderul american a adaugat ca OMS a promovat "dezinformarea" din partea Chinei in legatura cu acest virus, care probabil a determinat o raspandire mai larga a acestuia decat ar fi fost cazul, daca organizatia cu sediul la Geneva ar fi gestionat corect criza.Precizand ca suma pe care contribuabilii americani o platesc anual OMS este de 400-500 de milioane de dolari, comparativ cu aproximativ 40 de milioane de dolari si "chiar mai putin" cat contribuie China, Donald Trump a apreciat ca SUA au datoria sa ceara explicatii."Daca OMS si-ar fi facut treaba si ar fi trimis experti medicali in China pentru a studia in mod obiectiv situatia pe teren, epidemia ar fi putut fi tinuta sub control la sursa, cu foarte putine decese", a explicat presedintele american, citat de AFP.In cursul zilei de marti, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, anuntase ca SUA doresc sa "schimbe radical" modul de functionare a organizatiei. "In trecut, OMS a facut o treaba buna. Din pacate, de data aceasta, nu a facut tot posibilul si trebuie sa procedam astfel incat sa facem presiuni pentru a schimba radical" situatia, a afirmat seful diplomatiei americane.In replica, secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului"."Convingerea mea este ca OMS trebuie sa fie sustinuta, deoarece este absolut esentiala pentru eforturile lumii in castigarea razboiului impotriva COVID-19", a adaugat Antonio Guterres, reafirmand ca va exista suficient timp pentru a studia ulterior "cum au reactionat toti cei implicati in criza".In reactia sa critica la decizia americana, de o virulenta rara apreciaza AFP, Antonio Guterres a sustinut ca "aceleasi fapte pot fi interpretate diferit de diferite entitati"."Dupa ce vom vom intoarce pagina finala a acestei epidemii, va fi un moment in care sa revenim pe deplin pentru a intelege cum a putut sa apara o astfel de boala si sa isi raspandeasca efectul devastator atat de repede asupra intregii lumi"."Lectiile invatate vor fi esentiale pentru a gestiona eficient provocari similare, daca acestea vor aparea in viitor", a continuat secretarul general al Natiunilor Unite."Dar acesta nu este momentul (...) si nici nu este momentul pentru a reduce resursele pentru operatiunile OMS" in lupta impotriva pandemiei, a subliniat Guterres."Asa cum am spus anterior, acum este timpul unitatii, in care comunitatea internationala sa conlucreze solidar pentru a opri acest virus si consecintele sale devastatoare", a concluzionat inaltul oficial.