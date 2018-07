May and Trump are holding hands AGAIN. Why does she keep doing that?!?! pic.twitter.com/KTa460azPz - Shehab Khan (@ShehabKhan) 13 iulie 2018

The farewell handshake between President Trump and French President Emmanuel Macron lasted about 25 seconds https://t.co/8CfUqfRZ8z pic.twitter.com/ddfJiJDv1i - CNN (@CNN) 14 iulie 2017

Ziare.

com

Dupa o conferinta comuna ce a avut loc miercuri seara, Trump i-a intins mana lui Juncker dorind sa coboare impreuna de pe podium, dar presedintele Comisiei Europene nu a vrut, arata The Independent Trump are obiceiul de a lua de mana liderii cu care se intalneste. La fel a procedat si cu premierul britanic, Theresa May, in timpul vizitei sale din America. La randul sau, a repetat gestul cand Trump a vizitat-o.Presedintele american a procedat in acelasi fel si cu omologul francez, Emmanuel Macron.A.G.