Trump acuza kurzii ca ar fi eliberat intentionat jihadisti ai Statului Islamic pentru a atrage SUA in razboi

"Kurzii i-ar putea elibera pe unii dintre ei pentru a ne forta sa ne implicam", a opinat intr-un mesaj pe Twitter presedintele american.Donald Trump a asigurat ca acesti jihadisti ar putea fi "usor recapturati de Turcia sau de catre tarile europene de unde multi provin". "Dar ei trebuie sa actioneze rapid", a mai adaugat el."Nu ne vom angaja intr-un alt razboi intre oameni care se lupta intre ei de 200 de ani", a afirmat Trump. "Credeti oare ca oamenii cred intr-adevar ca noi ar trebui sa intram intr-un razboi impotriva Turciei, care este tara membra NATO ? Razboaiele fara sfarsit trebuie sa inceteze!", remarca in acest context presedintele american.Autoritatile kurde au anuntat duminica evadarea a circa 800 de straini, rude ale jihadistilor din Statul Islamic, dintr-o tabara situata in apropiere de locul luptelor.Ofensiva turca impotriva unei militii kurde in nordul Siriei, survenita dupa anuntul retragerii militarilor americani din sector, a provocat o puternica ingrijorare cu privire la posibilitatea recrudescentei gruparii jihadiste, in special odata cu fuga membrilor gruparii Statului Islamic care s-au aflat pana acum in detentia kurzilor.Potrivit lui Trump, " Europa a avut ocazia sa-si recupereze prizonierii din Statul Islamic, dar nu au dorit (sa-si asume) costurile". "Lasati sa plateasca SUA", opineaza presedintele american in mesajul sau.In aceeasi postare, Donald Trump a reiterat amenintarile cu sanctiuni impotriva Ankarei. "Vin sanctiuni importante impotriva Turciei!", a avertizat el.