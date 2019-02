Trump acuza un plan "extrem de ilegal" de indepartare a sa de la putere

Ziare.

Aceste schimburi, evocate in septembrie in presa, au fost confirmate de Andrew McCabe, care a asigurat interimatul la conducerea politiei federale americane (FBI) dupa demiterea lui James Comey in mai 2017.In acea perioada, a spus el intr-un interviu difuzat duminica, secretarul adjunct al justitiei, Rod Rosenstein, si el insusi erau "extrem de ingrijorati" pe subiectul presedintelui Trump, suspectat ca a dorit sa blocheze ancheta asupra unei posibile intelegeri secrete intre echipa sa de campanie si Moscova In acest context, cei doi au avut "discutii despre cel de-al 25-lea amendament" din Constitutie, care le permite vicepresedintelui si unei majoritati din cabinet sa il demita pe presedinte, daca acesta este declarat "inapt" sa isi exercite functiile, a afirmat Andrew McCabe.Presedintele Trump a reactionat luni cu ambivalenta la aceste dezvaluiri, punand la indoiala credibilitatea lui Andrew McCabe - demis in martie 2018 de FBI pentru "lipsa de sinceritate" - si avand in acelasi timp aerul ca acorda credit afirmatiilor sale."Wow, atatea minciuni din partea directorului FBI interimar Andrew McCabe, intre timp dezonorat. El a fost demis pentru minciunile sale, iar povestea sa devine acum si mai problematica", a scris presedintele republican."El si cu Rod Rosenstein (...) au aerul ca au planificat un act extrem de ilegal si ca au fost prinsi", a adaugat el.Cand acest caz a iesit in presa, Rod Rosenstein a negat ca ar fi dorit vreodata sa il inlature pe presedintele Trump, iar serviciile sale au spus apoi ca ar fi fost vorba de o gluma prost inteleasa.El nu s-a exprimat in legatura cu interviul difuzat in weekend, in care Andrew McCabe a afirmat de asemenea ca Donald Trump s-a aratat uneori mai inclinat sa il creada pe presedintele rus Vladimir Putin decat propriile servicii de informatii.Fostul sef al FBI va publica in curand o carte marturie despre aceasta perioada, intitulata 'The Threat' ('Amenintarea') .