Trump, acuzat de democrati ca a aruncat SUA "in haos", in ajun de Craciun

The only problem our economy has is the Fed. They don't have a feel for the Market, they don't understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can't score because he has no touch - he can't putt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 December 2018

AMERICA IS RESPECTED AGAIN! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 December 2018

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 December 2018

Republicanii si democratii dau vina unii pe altii, de la miezul noptii de vineri spre sambata, pentru impasul bugetar sau "shutdown"-ul care a provocat inchiderea partiala a administratiilor.Motivul blocajului este finantarea zidului la frontiera cu Mexicul, pe care Donald Trump il tot promite din campania sa prezidentiala, in 2016, si caruia democratii i se opun aprig."Este Ajunul Craciunului, iar presedintele Trump arunca tara in haos", au acuzat luni Nancy Pelosi, conducatoarea democratilor in Camera Reprezentantilor, si Chuck Schumer, omologul sau in Senat."Bursa scade in timp ce presedintele poarta un razboi personal impotriva rezervei federale, imediat dupa ce l-a destituit pe secretarul sau al Apararii", acuza cei doi intr-un comunicat comun.Presedintele Trump a confirmat luni seara ca nu s-a schimbat nimic, deocamdata, cu privire la paralizia partiala a administratiilor federale."Nimic nou cu privire la shutdown. Noi avem nevoie de mai multa securitate la frontiera", a declarat el la Casa Alba "Suntem deja pe cale sa construim si sa renovam mai multi kilometri de zid, dintre care unii sunt terminati. Democratii trebuie sa puna capat shutdownului si sa acorde finantarea!", a cerut Trump anterior pe Twitter Trump a decis, din cauza "shutdown"-ului, sa ramana la Washington , in loc sa petreaca sarbatorile, asa cum prevazuse, la resedinta sa insorita din Florida, publicand o adevarata avalansa de tweeturi pentru a-si justifica politica.In contextul in care incertitudinea planeaza asupra perspectivelor cresterii primei economii a lumii, iar Wall Street a inregistrat deprecieri luni, el a atacat Banca centrala americana (Fed) - "singura problema" a economiei Statelor Unite in opinia sa.Presedintele a evocat, de asemenea, plecarea secretarului sau al Apararii, generalul Jim Mattis, a carei anuntare, la sfarsitul saptamanii, dupa anuntul retragerii apropiate a trupelor americane din Siria , i-a zguduit pe aliatii Statelor Unite.Asteptandu-si sotia, pe Melania, care pana la urma i s-a alaturat de Craciun, dupa ce a plecat mai intai fara el in Florida, Trump a ironizat presa care-i evoca izolarea."Sunt singur (saracul de mine) la Casa Alba si astept ca democratii sa se intoarca si sa incheie un acord asupra Securitatii la Frontiera de care avem disperata nevoie", a scris el pe Twitter Democratii au propus reluarea, in bugetul pe 2019, a unei anvelope in valoare de peste un miliard de dolari destinati finantarii unor bariere si altor masuri de control la frontiera cu Mexicul. Insa exclud sa aloce suma de cinci miliarde de dolari "zidului" pe care-l vrea doar Trump, pentru a-si satisface, afirma ei, baza electorala."Atat timp cat presedintele este ghidat" de ultraconservatori, "este greu sa vezi o solutie care sa poata sa treaca atat prin Camera Reprezentantilor, cat si prin Senat", au subliniat Nancy Pelosi si Chuck Schumer.Republicanii detin, pana la 3 ianuarie, majoritatea in Congresul american, insa ei au nevoie de 60 de voturi - asadar de voturi de la democrati - in Senat, pentru a adopta legi bugetare. Iar orice compromis este necesar sa fie validat in final de Trump.In fata acestui impas, congresmenii au plecat sa sarbatoreasca Craciunul in circumscriptiile lor. Pentru moment, niciun vot nu este prevazut joi, atunci cand senatorii urmeaza sa se intoarca la Washington.De la ferestrele sale, Trump putea sa constate efectele "shutdown"-ului, care afecteaza numeroase departamente si aproximativ 800.000 de functionari.Acest blocaj afecteaza Securitatea Interna - care gestioneaza tocmai frontierele -, politia federala ( FBI ), Transporturile, Trezoreria, dar si Internele - care supervizeaza parcurile nationale.Este cazul Mall-ului, o mare intindere verde in centrul Washingtonului, unde pubelele se revarsau luni.Spatiul in care se ridica, in fata Casei Albe, "Bradul national de Craciun", a fost inchis in weekend, "din cauza intreruperii bugetelor federale", insa arborele urma sa straluceasca in curand multumita unor finantari private, potrivit presei americane.