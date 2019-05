Trump spune ca un razboi cu SUA ar insemna "sfarsitul Iranului": Niciodata sa nu mai amenintati America

Ziare.

com

"Daca Iranul doreste sa lupte, acesta va fi sfarsitul oficial al Iranului", a transmis Trump pe Twitter , adaugand ca "Niciodata sa nu mai amenintati America".Mesajul a venit pe fondul ingrijorarilor privind posibile confruntari militare intre cele doua tari.Intr-un interviu acordat Fox News, presedintele american a transmis ca nu vrea ca Iranul sa detina arme nucleare si ca reprezentantii acestei tari nu pot ameninta America. Totusi, el a precizat nu doreste sa inceapa un razboi, pentru ca acest lucru dauneaza economiilor si duce la moartea unor oameni, noteaza CNN "Nu vreau sa lupt. Dar exista situatii precum Iranul, nu ii puteti lasa sa aiba arme nucleare - pur si simplu nu puteti lasa sa se intample asta", a punctat el.The New York Times (NYT) a dezvaluit ca serviciile de informatii americane au fotografii care arata rachete incarcate la bordul unor ambarcatiuni traditionale in Golful Persic , care asigura o mare parte a comertului maritim regional. Despre acest lucru, un oficial american, care a dorit sa ramana anonim, a transmis ca "rachete incarcate pe ambarcatiuni civile reprezinta o sursa de ingrijorare".Sambata, ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a transmis ca "nu va exista un razboi pentru ca nici noi nu ne dorim unul, iar altii nu au iluzia ca s-ar putea confrunta cu Iranul in regiune".A.G.