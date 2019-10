Trump ameninta cu "sanctiuni devastatoare" daca negocierile cu Turcia nu au succes

Ziare.

"Ne aflam intr-o pozitie foarte buna", a declarat Trump reporterilor la Casa Alba, cu cateva ore inainte ca vicepresedintele Mike Pence sa plece pentru discutii la Ankara , impreuna cu secretarul de Stat Mike Pompeo."Cred ca vor avea o intalnire de succes. In caz contrar, sanctiunile, tarifele si alte lucruri pe care le facem si le vom face vor fi devastatoare pentru economia Turciei", a mai spus Trump, la o conferinta de presa comuna cu presedintele italian Sergio Mattarella.Trump a fost in defensiva dupa decizia sa brusca, anuntata saptamana trecuta, de a retrage trupele americane aflate in nord-estul Siriei, unde sustineau fortele kurde care lupta cu organizatia Stat Islamic, relateaza Reuters.Parlamentari americani, inclusiv republicani, au fost foarte critici fata de graba cu care Trump a gestionat situatia, dupa o discutie telefonica avuta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan.Trump a declarat, miercuri, ca nu si-a dat acordul ca Erdogan sa lanseze ofensiva in nord-estul Siriei. Liderul turc planuia de mult timp aceasta actiune, a spus Trump, adaugand ca nu a dorit ca trupele americane sa fie in calea raului.Aliatii europeni au criticat la randul lor actiunea Turciei, careia i-au cerut sa opreasca operatiunile militare.Mattarella, aflat alaturi de Trump la Casa Alba, a spus ca a discutat situatia cu presedintele american si ca Italia condamna ofensiva turca.