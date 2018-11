Trump ameninta iar cu inchiderea completa a granitei cu Mexicul si le spune militarilor sa foloseasca forte letale

Ziare.

"Daca va fi nevoie, vor folosi forta letala. Am dat OK-ul - sper sa nu fie nevoiti sa faca asta", a spus presedintele, informeaza DPA si Reuters.Trump a declarat reporterilor, in Florida, ca daca situatia creata de caravana de migranti din America Centrala, care a ajuns la frontiera de nord a Mexicului, va scapa de sub control, SUA isi vor inchide complet granita pe o perioada nedeterminata."Adica intreaga frontiera", a precizat el reporterilor la Palm Beach, in Florida, unde isi petrece vacanta de Thanksgiving (Ziua Recunostintei) . Masura va fi luata "daca vedem ca se ajunge la nivelul la care pierdem controlul sau daca oamenii nostri incep sa fie raniti", a explicat presedintele.Soldatii americani instaleaza la frontiera baraje de sarma ghimpata. Secretarul apararii, Jim Mattis, a explicat ca autoritatile raspunzatoare de paza frontierei nu au cerut sprijin armat si ca nu este vorba de o desfasurare a armatei.