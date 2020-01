Trump ameninta Iranul, dar exclude un razboi: "Iubesc pacea!"

Mike Pompeo sustine ca atacul a fost "opera unor teroristi"

"Iranul va fi pe deplin responsabil de vietile pierdute sau pagubele provocate instalatiilor noastre", a scris pe Twitter presedintele american, care le-a multumit liderilor irakieni pentru "raspunsul lor rapid"."Vor plati un pret foarte mare! Acesta nu este un avertisment, este o amenintare. La multi ani!", a adaugat cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, intr-un mesaj trimis de la clubul sau de golf Mar-a-Lago, in Florida, unde se afla in vacanta.Donald Trump a revenit cu precizari, ulterior, si a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii Islamice. "Iubesc pacea", a adaugat presedintele american de la resedinta sa de vacanta din Florida.Si secretarul de stat american Mike Pompeo a comentat atacul impotriva ambasadei SUA la Bagdad, spunand ca acesta a fost opera unor "teroristi", relateaza AFP."Atacul de marti a fost orchestrat de teroristi - Abu Mahdi al-Muhandis si Qais al-Khazali - si sprijinit de aliati ai Iranului, Hadi Al-Amiri si Faleh al-Fayad", a scris pe Twitter seful diplomatiei SUA."Toti au fost fotografiati in fata ambasadei noastre", a adaugat el, publicand trei fotografii in care s-ar afla cei patru indivizi.Abu Mahdi al-Muhandis este un inalt responsabil al Hashd Al-Sha'abi, coalitie de forte paramilitare irakiene dominata de factiuni pro-Iran, acuzata de Washington ca a comis atacul cu racheta in care vineri a fost omorat un american in Irak.Faleh al-Fayad este liderul Hashd Al-Sha'abi. Mii de protestatari au atacat marti ambasada Statelor Unite la Bagdad , arzand steaguri, distrugand camere de supraveghere si strigand "Moarte Americii", dupa raidurile SUA impotriva unui grupari armate irakiene pro-iraniene.Participantii la cortegiul funerar al celor 25 de combatanti ucisi in raidurile aeriene de duminica din Irak au reusit sa treaca fara incidente prin toate punctele de control ale ultrasecurizatei Zone Verzi din Bagdad, unde se afla sediul ambasadei. Insa fortele de securitate irakiene s-au interpus apoi la portile ambasadei, pe masura ce manifestantii au devenit violenti, relateaza corespondentii AFP.Ambasadorul SUA in Irak si personalul ambasadei au fost evacuati, a scris si Reuters, citand reprezentanti ai Ministerului de Externe irakian.Manifestantii erau barbati in uniforma combatantilor Hachd al-Chaabi, o coalitie de paramilitari dominata de factiuni siite pro-iraniene din care fac parte brigazile Hezbollah, factiunea vizata de raiduri, dar si femei care flutura steaguri irakiene si ale Hachd al-Chaabi.Cu bannere prin care sustineau inchiderea ambasadei SUA la Bagdad sau cereau parlamentului alungarea trupelor americane, manifestantii au strigat "America este marele Satan".Sentimentele antiamericane s-au intetit dupa raidurile efectuate ca represalii la moartea unui subcontractor american intr-un atac cu racheta asupra unei baze din Irak, atac nerevendicat, dar atribuit de Washington factiunii siite a brigazilor Hezbollah.Dupa atacul asupra ambasadei americane la Bagdad marti dimineata, Statele Unite au anuntat trimiterea unei forte suplimentare de 750 de militari in regiune, potrivit secretarului Apararii, Mark Esper.Fortele de securitate ale ambasadei americane la Bagdad au lansat, miercuri dimineata, grenade cu gaze lacrimogene pentru a dispersa sute de irakieni pro-Iran care ardeau un drapel al Statelor Unite, relateaza AFP.