Trump anuleaza intalnirea cu Kim Jong-un: Ma rog la Dumnezeu sa nu fie nevoie sa folosim vreodata armele noastre nucleare

A letter from the President to Chairman Kim Jong-un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1 - The White House (@WhiteHouse) May 24, 2018

Trump a confirmat ca summit-ul, care fusese programat sa aiba loc in Singapore pe 12 iunie, nu va mai avea loc.Intr-o scrisoare emisa de Casa Alba, Trump transmite ca asteapta cu nerabdare sa se intalneasca, totusi, intr-o zi cu "domnul Kim", dar nu acum, relateaza BBC "Apreciem timpul, rabdarea si eforturile depuse cu respect pentru recentele negocieri si discutii privind summit-ul mult asteptat de ambele parti, programat sa se desfasoare in 12 iunie, in Singapore. Am fost informati ca intalnirea a fost solicitata de Coreea de Nord, dar pentru noi acest lucru este irelevant. Abia asteptam sa fiu acolo, alaturi de dumneavoastra.Din pacate, bazandu-ma pe furia si ostilitatea extraordinare aratate in cele mai recente declaratii, consider ca este nepotrivit, la acest moment, sa avem aceasta mult planuita intalnire", se arata in scrisoarea transimsa de Casa Alba."Prin urmare, summit-ul din Singapore, pentru binele ambelor parti, dar in detrimentul lumii, nu va avea loc. Voi vorbiti despre abilitatile voastre nucleare, dar ale noastre sunt atat de masive si puternice, incat ma rog la Dumnezeu sa nu fie nevoie sa le folosim vreodata", se mai arata in document."Am simtit ca intre noi se creeaza un dialog minunat, si in fond, doar acel dialog conteaza. Astept cu nerabdare ca intr-o zi sa ne cunoastem. Intre timp, vreau sa va multumesc pentru eliberarea ostaticilor care acum sunt acasa alaturi de familiile lor. Acela a fost un gest superb si a fost cu adevarat apreciat.Daca va schimbati parerea in legatura cu acest important summit, va rog sa nu ezitati sa ne scrieti sau sa sunati. Lumea, si in special Coreea de Nord, a pierdut o oportunitate grozava de a avea pace, prosperitate si bunastare. Aceasta sansa ratata este cu adevarat un moment trist in istorie", a mai precizat Administratia Trump.Anuntul Casei Albe are loc in contextul in care, joi, Coreea de Nord si-a distrus instalatia de testare nucleara intr-o serie de explozii Amintim ca in 12 iunie trebuia sa aiba loc un summit intre Statele Unite si Coreea de Nord, dupa intense negoecieri intre cele doua parti.Totusi, negocierile cu privire la summit s-au lovit in ultima perioada de o serie de obstacole, iar ambele parti au revenit la o retorica belicoasa si si-au inasprit pozitiile.Trump s-a intalnit, marti, la Casa Alba, cu presedintele sud-coreean Moon Jae-in, cu care s-a consultat, si a sugerat ca summit-ul ar putea sa fie amanat sau anulat cu totul Chiar saptamana trecuta, Coreea de Nord ameninta ca anuleaza summit-ul daca Washington-ul continua sa pretinda ca ea sa renunte unilateral la arsenalul sau nuclear Citeste si Coreea de Nord reia amenintarile la adresa SUA, denuntand "presiunile" lui Trump