Trump anunta astazi decizia privind acordul nuclear cu Iranul

"Imi voi anunta decizia privind acordul cu Iranul maine de la Casa Alba", a precizat Trump luni pe Twitter.Trump va decide daca reintroduce sanctiunile pentru sectoarele de energie si bancare ale Iranului, care au fost ridicate ca parte a acordului din 2015 cu regimul de la Teheran.Este asteptat ca Trump sa decida sa reintroduca sanctiunile, astfel SUA iesind din acord. Intelegerea a fost numita de presedinte ca fiind "cea mai slaba din istorie".Un diplomat european a declarat ca este destul de clar ca administratia Trump se va retrage din acord si a descris sansele ca acordul sa continue intact ca fiind "foarte mici"."Este destul de evident ca, daca nu se schimba ceva in urmatoarele zile, cred ca presedintele va reintroduce sanctiunile. Iar acest lucru are consecinte variate pe care cred ca nu le intelegem inca", a declarat diplomatul pentru CNN.Consecintele parasirii acordului nu sunt clare inca, dar unii analisti au avertizat ca ar transmite un mesaj altor natiuni, mai ales Coreei de Nord, ca SUA nu este un partener de discutie serios.Alti analisti au vorbit despre posibilitatea ca in Orientul Mijlociu sa inceapa o cursa a inarmarii daca si Iranul va decide sa paraseasca acordul si isi va reincepe programul nuclear.Agentia Internationala pentru Energie Atomica a descoperit in repetate randuri ca Iranul isi respecta angajamentele din acord iar Europa, Rusia si China si-au aratat sustinerea fata de acord.Cu toate acestea, Trump s-a aratat nemultumit ca acordul nu face referire si la programul de rachete balistice al Iranului si la activitatile sale din regiune precum si de faptul ca unele parti ale intelegerii expira dupa cativa ani.