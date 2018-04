Trump anunta atacul in Siria si le spune rusilor sa se fereasca de rachete

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and "smart!" You shouldn't be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 aprilie 2018

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 aprilie 2018

Reactia Moscovei: Rachetele inteligente sa zboare in directia teroristilor

Ziare.

com

Printr-o postare pe Twitter, liderul de la Casa Alba anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", cu referire la regimul Bashar-al-Assad."Rusia a promis ca va dobori toate rachetele trase in directia Siriei. Pregateste-te Rusiak, pentru ca ele vor veni, dragute, noi si "inteligente!" Nu ar trebui sa fii partenera cu uncare-si omoara oamenii cu gaze chimice si se bucura!", a scris Donald Trump, intr-un mesaj pe Twitter, anuntand iminenta unui atac SUA cu rachete asupra Siriei.Un al doilea mesaj pe Twitter a fost postat de catre presedintele SUA la scurt timp dupa primul.. Nu exista niciun motiv serios pentru asta. Rusia are nevoie de ajutor pentru a-si dezvolta economia, ceea ce ar fi foarte usor de facut, avem nevoie ca toate natiunile sa colaboreze. Opriti cursa inarmarilor?", a scris Donald Trump.Donald Trump s-a repozitionat in ce priveste relatiile cu Vladimir Putin. Ultimul atac cu arme chimice asupra civililor in zona Damascului a pus capac. Reactia de revolta generala l-a determinat pe presedintele SUA sa atace Rusia cu o violenta verbala fara precedent in cele peste 400 de zile de cand e la Casa Alba.Dupa o consultare in interiorul administratiei prezidentiale care tine de peste 24 de ore, Donald Trump a anuntat ca va ataca Siria, pozitiile regimului Basahr-al-Assad, sustinut militar de Rusia.Ambasadorul Moscovei in Liban spunea in aceasta dimineata ca orice racheta trimisa spre teritoriul Siriei va fi doborata. De aici si reactia presedintelui american care se refera in mesajul postat pe platforma sociala ca rachetele vor fi "dragute si inteligente"."Rusia si Statele Unite s-au blocat reciproc in cadrul Consiliului de Securitate al ONU, care a avut loc in data de 10 aprilie in ce priveste initierea de investigatii internationale privind atacurile cu arme chimice din Siria. Presedintele american Donald Trump si-a anulat vizita planificata pentru aceasta saptamana in America Latina ca sa se concentreze pe raspunsul la incidentul din Siria, a spus un oficial de la Casa Alba", scrie New York Times Un eventual atac declansat de SUA impotriva regimului Bashar al-Assad va complica foarte mult relatiile internationale. Exista posibilitatea ca rachetele lansate inspre Siria sa distruga echipament rusesc si sa provoace victime in randul personalului militar rus trimis in zona sa-l asiste pe dictatorul sirian.O astfel de posibilitate va duce la amplificarea rapida a conflictului si la deteriorarea relatiilor diplomatice.De partea SUA se afla atat Franta, presedintele Emmanuel Macron fiind un sustinator al indepartarii lui Bashar al-Assad de la putere prin mijloace militare, dar si Marea Britanie, care a condamnat repetatele atacuri chimice asupra civililor petrecute in Siria in timpul conflictului militar, mai ales ca, la o scara mai mica, pe teritoriul Regatului Unit, tocmai a avut loc un astfel de atac chimic ce viza uciderea unui fost spion rus."Rachetele inteligente trebuie sa zboare in directia teroristilor, nu a guvernului legitim, care de cativa ani lupta impotriva terorismului international pe teritoriul sau", a scris purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse pe pagina sa de Facebook, citata de Agerpres De asemenea, ea a atentionat ca un atac cu rachete din partea SUA asupra Siriei ar putea distruge dovezile din incidentul legat de "asa-zisa utilizare de arme chimice in Ghouta de Est". "Dar inspectorii din partea Organizatiei pentru Interzicerea de Arme Chimice (OIAC) au fost preveniti ca acum rachetele inteligente vor distruge toate dovezile utilizarii de arme chimice la sol? Sau intregul scenariu consta tocmai in a sterge rapid urmele provocarii cu lovituri de rachete inteligente, astfel ca inspectorii internationali sa nu mai aiba ce gasi ca dovezi?", a mai notat Zaharova.Reactia oficiala a reprezentantilor Rusiei reprezinta un pas inapoi fata de amenintarile facute miercuri dimineata de ambasadorul rus in Liban care spunea ca orice racheta trimisa in directia Siriei va fi doborata. Declaratia diplomatiei ruse pare a fi fost influentata de mesajele transmise pe Twitter de Donald Trump, aceasta reactie a Moscovei fiind proiectata sa domoleasca tensiunea dintre SUA si Rusia pe subiectul atacului chimic din Siria.