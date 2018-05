Trump anunta ca armata SUA este pregatita sa actioneze, in cazul in care Coreea de Nord va comite acte nebunesti

WATCH: @POTUS on his decision to cancel the planned North Korea summit. https://t.co/UlzBnkOdzs pic.twitter.com/LTKbqNDfNU - Fox News (@FoxNews) May 24, 2018

"Armata SUA este pregatita" pentru cazul in care liderii Coreei de Nord raspund cu o demonstratie de forta la anularea reuniunii, a declarat Donald Trump, subliniind ca oficiali japonezi si sud-coreeni au asumat angajamentul de a participa la o actiune militara in situatia unor "acte nebunesti ori nesabuite comise de Coreea de Nord"."Cred ca anularea intrevederii (cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un - n.red.) constituie un urias pas inapoi pentru Coreea de Nord si pentru intreaga lume. Sper ca liderul nord-coreean, Kim Jong-un, va face pana la urma ce este corect nu doar pentru el insusi, ci si pentru poporul nord-coreean, care sufera foarte mult si in zadar", a spus Donald Trump.Reactia vine la scurt timp dupa ce intalnirea dintre Donald Trump si Kim Jong-un, care trebuia sa aiba loc in curand la Singapore , a fost anulata de americani.