Trump anunta ca SUA se vor retrage foarte curand din Siria: Am cheltuit miliarde de dolari si n-am primit nimic!

"Vom pleca din Siria foarte curand", "cu adevarat foarte curand", a spus presedintele american, de mai multe ori, intr-un discurs rostit la Ohio, citat de AFP."Ne vom intoarce in tara, acasa la noi, acolo unde vrem sa fim", a insistat Trump, fara a da mai multe detalii."Curand vom lua inapoi 100% din califat, cum ii spun ei", a adaugat el, pe subiectul teritoriilor ocupate de Statul Islamic in Irak si in Siria in ultimii ani si de unde gruparea jihadista a fost alungata, fie de fortele irakiene, fie de regimul de la Damasc si aliatii sai rusi si iranieni, fie de coalitia internationala condusa de Statele Unite si aliatii lor arabo-kurzi.De asemenea, Trump s-a declarat nemultumit de faptul ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb."Am cheltuit miliarde de dolari in Orientul Mijlociu si ce am primit in schimb? Nimic", a adaugat Trump.Declaratiile presedintelui SUA par a fi in contradictie cu ceea ce spunea, la mijlocul lunii ianuarie, fostul secretar de Stat american, noteaza AFP. Intr-un discurs asupra strategiei americane in Siria, Rex Tillerson afirma ca armata americana, care a desfasurat in zona aproape 2.000 de oameni, va ramane in aceasta tara pana la infrangerea totala a Statului Islamic, dar si pentru a contracara influenta iraniana si, in cele din urma, a ajuta la plecarea de la putere a lui Bashar al-Assad."Este crucial, pentru interesul nostru national, sa mentinem o prezenta militara si diplomatica in Siria", a declarat seful diplomatiei americane, intr-un final demis la mijlocul lunii martie de Donald Trump din cauza divergentelor pe mai multe dosare.El chemase chiar la evitarea repetarii erorii din 2011, cand o plecare "prematura" din Irak a permis gruparii Al-Qaida sa supravietuiasca in aceasta tara si sa dea mai apoi viata gruparii Statul Islamic.Chestionata asupra semnificatiei celor spuse de Trump, purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, nu a fost in masura sa precizeze intentiile americane, a spus doar ca nu este la curent cu o schimbare de politica in curs.