Trump anunta cand si unde va fi semnat acordul comercial cu China

Presedintele a scris intr-un tweet ca va semna acordul alaturi de "reprezentanti de rang inalt din China" si ca ulterior va calatori la Beijing pentru a incepe discutiile privind faza urmatoare.Trump a declarat saptamana trecuta ca el si presedintele chinez Xi Jinping vor fi gazdele ceremoniei de semnare a fazei intai a acordului comercial.Acordul, convenit la inceputul acestei luni, va reduce tarifele si va mari achizitiile chineze de produse agricole, energie si produse manufacturate americane, corectand si unele probleme legate de proprietatea intelectuala.Cu toate acestea, nu a fost facuta publica o versiune a textului, iar oficialii chinezi trebuie sa faca unele angajamente publice, cum ar fi cresterea importurilor de bunuri americane la 200 de miliarde de doalari, care ar dubla exporturile americane in China.Statele Unite au lansat razboiul comercial impotriva Chinei acum un an si jumatate, sub acuzatia de practici comerciale incorecte, cum ar fi furtul de proprietate intelectuala si subventii care avantajeaza incorect companiile chineze de stat.Reprezentantul pentru Comert al Statelor Unite a spus ca prima faza a acordului comercial include protectii legale mai puternice din partea Chinei pentru brevete, marci, copyright, inclusiv imbunatatirea procedurilor penale pentru combaterea delictelor online, piraterie si bunuri contrafacute.Probleme precum subventiile din industrie vor fi discutate in cadrul unui acord ulterior, potrivit autoritatilor americane.Escaladarea tarifelor reciproce, care a inceput in iulie 2018, a agitat pietele si a incetinit cresterea economiei mondiale.