Trump anunta infrangerea Statului Islamic in Siria si sugereaza retragerea trupelor

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 decembrie 2018

Aceasta retragere a fost decisa de catre presedintele Donald Trump persoanl, in urma unei conversatii cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care considera FDS drept "teroriste", potrivit cotidianului The Wall Street Journal (WSJ), citat de AFP AFP.Intr-un mesaj postat pe Twitter, Trump a apreciat ca si-a atins scopul in Siria - invingerea Statului Islamic (SI).Pentagonul a refuzat sa faca vreun comentariu.Statele Unite au, in mod oficial, aproximativ 2.000 de militari desfasurati in nordul Siriei.Citeste si Orasul sirian Raqqa a fost eliberat de sub controlul Statului Islamic