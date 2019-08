Trump anunta lansarea comandamentului militar american al spatiului

Ziare.

"Este un moment istoric, o zi istorica in care se recunoaste ca spatiul este in centrul securitatii nationale si apararii Americii", a afirmat presedintele Statelor Unite in cursul unei ceremonii la Washington, adaugand ca "Spacecom se va asigura ca dominatia americana in spatiu sa nu fie amenintata niciodata", relateaza AFP.Pentru Donald Trump este vorba despre a combate inamicii SUA care ataca "satelitii americani atat de importanti pentru operatiunile de pe terenurile de razboi si pentru modul nostru de viata acasa".Acest nou comandament va superviza spatiul - satelitii si aeronavele la mare altitudine - ca un teren de lupta si va fi echivalentul Centcom, insarcinat cu operatiunile militare americane in Orientul Mijlociu.Dupa Spacecom, Donald Trump a anuntat apropiata infiintare a "Fortei spatiului" care va deveni a sasea ramura a armatei americane, alaturi de armata terestra, US Navy, US Air Force, Marine Corps si paza de coasta.El a emis ideea acestei forte in 2018, in timp ce operatiunile din spatiu depind din anii 1950 de US Air Force.Generalul John Raymond, seful acestui nou comandament militar, a afirmat ca adversarii Americii sunt deja concentrati asupra modului de a utiliza spatiul in cadrul unui conflict."Suntem cei mai buni din lume in spatiu astazi, dar nivelul nostru de superioritate se reduce. Dorim sa avansam repede si sa ramanem in frunte", a dat asigurari generalul american.Citeste si Trump isi face armata spatiala: Trebuie sa fim pregatiti!