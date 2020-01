Trump anunta planul de pace pentru Orientul Mijlociu

Ziare.

Trump a declarat ca poporul palestinian ar putea reactiona negativ fata de planul sau la inceput, dar ca, de fapt, "este pozitiv pentru ei", potrivit Reuters."E un plan foarte bun", a spus Trump, care urmeaza sa se intalneasca marti cu Netanyahu la Casa Alba. "Este un plan care poate functiona", a adaugat el.Planul propus de Trump pentru Orientul Mijlociu este un document de zeci de pagini care pune in discutie problemele politice dintre Israel si palestinieni, precum statutul Ierusalimului.Acesta ar urma sa fie discutat cu Netanyahu, iar Trump l-a invitat la discutii si pe Benny Gantz, rivalul lui Netanyahu din alegeri.Oficialii americani nu au facut vreo mentiune privind invitarea vreunui lider palestinian la discutii. "Avertizam Israelul si Administratia americana sa nu depaseasca nicio linie rosie", a declarat Nabil Abu Rudeineh, purtator de cuvant al presedintelui Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas.Trump a declarat ca a discutat cu reprezentanti ai Autoritatii Palestiniene si ca va mai discuta "in scurt timp" cu acestia.Netanyahu a anuntat ca a acceptat invitatia presedintelui american si ca va pleca duminica spre Washington. Un purtator de cuvant al lui Gantz nu a oferit un raspuns atunci cand a fost intrebat daca acesta a acceptat invitatia.Prezentarea planului lui Donald Trump pentru incheierea conflictului dintre israelieni si palestinieni a fost amanata de mai multe ori in ultimii doi ani.O sursa apropiata de echipa care lucreaza la acest plan a declarat pentru Reuters ca Trump a decis sa ii invite atat pe Netanyahu cat si pe Gantz pentru a nu fi acuzat ca favorizeaza vreunul dintre candidati.Negocierile de pace dintre cele doua parti au esuat in 2014, cand palestinienii au renuntat la discutii, acuzandu-l pe Trump ca este de partea Israelului.Administratia Trump a renuntat la sustinerea "solutiei cu doua state", politica pe care comunitatea internationala o sustine de zeci de ani si care implica un stat palestinian si unul israelian care sa coexiste.De asemenea, SUA au recunoscut Ierusalimul ca fiind capitala Israelului si au decis mutarea Ambasadei Statelor Unite in acest oras.Recent, secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite nu mai considera coloniile israeliene din Cisiordania ca fiind "incompatibile cu legislatia internationala".In luna septembrie, Netanyahu a anuntat, in timpul campaniei electorale, ca intentioneaza sa anexeze Valea Iordanului, o portiune importanta din Cisiordania.Israelul a ocupat Cisiordania in urma razboiului din 1967, iar palestinienii, care au semnat un acord de pace provizoriu cu Israelul in anii '90 doresc ca acest teritoriu sa faca parte din viitorul stat palestinian.Autoritatea Palestiniana, care controleaza Cisiordania, a refuzat in mod oficial sa aiba negocieri politice cu Administratia Donald Trump.Oficialii de la Ramallah se tem ca planul lui Trump ar pune capat sperantelor palestinienilor pentru un stat independent care sa cuprinda Cisiordania, Ierusalimul de Est si Fasia Gaza.