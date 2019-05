Trump anunta taxe mai mari pentru marfurile din China incepand de vineri

For 10 months, China has been paying Tariffs to the USA of 25% on 50 Billion Dollars of High Tech, and 10% on 200 Billion Dollars of other goods. These payments are partially responsible for our great economic results. The 10% will go up to 25% on Friday. 325 Billions Dollars.... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

Anuntul facut pe Twitter marcheaza o schimbare majora de ton din partea lui Trump, care a apreciat anterior progresele negocierilor cu China si a laudat relatia avuta cu presedintele Xi Jinping, transmite Reuters.Orice semn de escaladare a razboiului comercial va agita aproape sigur pietele financiare, care au reactionat imediat la evolutiile discutiilor dintre cele mai mari doua economii ale lumii.Trump a facut anuntul inainte de o noua runda de discutii intre oficiali americani si chinezi, programata sa aiba loc la Washington in aceasta saptamana.Oficiali de la Casa Alba nu stiau, duminica dupa-amiaza, daca mesajul transmis de presedinte pe Twitter va afecta discutiile.Delegatia chineza ar putea decide sa nu mai faca deplasarea in SUA, din cauza escaladarii conflictului de catre presedintele american.Anuntul lui Trump este o inversare a deciziei sale din februarie, de a nu majora tarifele de la 10% la 25% pentru bunuri chinezesti in valoare de 200 de miliarde de dolari, datorita progreselor discutiilor.Majorarea va intra in vigoare vineri, a scris Trump pe Twitter.Presedintele a mai anuntat ca va aplica in curand tarife de 25% pentru alte bunuri chinezesti in valoare de 325 de miliarde de dolari, el sugerand ca masurile nu vor duce la cresteri de preturi pentru americani."Tarifele platite SUA au un impact scazut asupra costului produselor. Acordul comercial cu China continua, dar prea lent, pentru ca incearca sa renegocieze. Nu", a scris Trump.Tarifele aplicate bunurilor chinezesti sunt platite Statelor Unite de companii care importa bunuri, iar majoritatea acestor companii sunt din SUA.Anuntul pune sub semnul intrebarii asteptarile ca SUA si China s-ar apropia de un acord pentru incetarea razboiului comercial care a incetinit cresterea economiei mondiale si a perturbat pietele.Vicepremierul chinez Liu He urma sa mearga la Washington in aceasta saptamana, dupa o runda de discutii la Beijing pe care secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, o numise productiva.Vineri, Trump afirmase ca discutiile cu China decurg bine.Consilierul economic de la Casa Alba, Larry Kudlow, a declarat la Fox News ca tweet-ul presedintelui reprezinta un avertisment pentru chinezi.Dar Michael Pillsbury, consilier neoficial al lui Trump si director pentru strategie in relatiile cu China la Hudson Institute, a spus ca Kudlow minimalizeaza intentia presedintelui.Saptamana trecuta, surse din industrie afirmasera ca discutiile se apropie de finalizare, iar Mnuchin isi exprimase speranta ca echipa de negociatori a SUA va putea sa-i recomande un acord lui Trump sau dimpotriva sa ii spuna ca nu se poate ajunge la un acord.Administratia SUA a insistat in timpul negocierilor pentru adoptarea unui mecanism care sa asigure ca China isi respecta promisiunile de a cumpara mai multe bunuri americane.