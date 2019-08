Trump anunta taxe suplimentare pentru importurile din China

Ziare.

Presedintele Donald Trump a anuntat vineri o crestere a cuantumului taxelor vamale aplicate produselor chinezesti importate in Statele Unite ca masura de represalii la anuntul facut de Beijing.Intr-o serie de postari pe Twitter, presedintele american a informat ca Washingtonul va creste, incepand cu 1 octombrie, tarifele vamale de la 25% la 30% . Acestea se vor aplica celor 250 de miliarde de dolari de marfuri chinezesti. In plus, 300 de miliarde de dolari din importurile restante provenind din China vor fi impozitate cu 15% in loc de 10% incepand cu 1 septembrie.Robert Lighthizer, reprezentantul SUA pentru comert, a precizat ca este mentinuta amanarea pana pe 15 decembrie a acestei ultime masuri in cazul unei liste de produse de larg consum.Presedintele american si-a luat acest angajament saptamana trecuta pentru a nu provoca dificultati consumatorilor americani in cazul cumparaturilor de sfarsit de an.