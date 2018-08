Trump anunta un "foarte bun acord" comercial cu Mexicul si negocieri in curand cu Canada

Ziare.

"Este o mare zi pentru comert", a lansat presedintele in Biroul Oval. "Este cu adevarat un acord foarte bun pentru ambele noastre tari", a adaugat el.Presedintele american a anuntat totodata ca negocieri cu Canada vor "incepe in curand" si ca il va suna curand pe premierul canadian Justin Trudeau.Canada - si ea semnatara acordului din 1994 - nu a participat la aceasta faza a negocierilor, afirmand ca se va aseza la masa negocierilor odata solutionate diferendele intre Statele Unite si Mexic.Trump, care a denuntat inca de cand s-a instalat la Casa Alba acest acord comercial, pe care il considera "dezastruos" pentru Statele Unite, nu a exclus un acord separat cu Ottawa."Am putea sa avem un acord separat sau am putea sa-l punem in acest acord" cu Mexicul, a subliniat Trump.Locatarul Casei Albe a mai precizat ca nu vrea sa pastreze numele NAFTA."Imi place sa numesc acest acord Acordul Comercial Statele Unite/Mexic, il gasesc un nume elegant, cred ca NAFTA are conotatii foarte negative pentru Statele Unite", a declarat el.