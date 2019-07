Trump, aparitie surpriza la o nunta. Cum au reactionat mirii (Video)

Ziare.

Nuntasii au fost incantati de prezenta lui Trump la petrecere si au scandat "SUA! SUA!", relateaza CNN Mirele, P.J. Mongelli, a declarat pentru sursa citata ca prima oara Trump a coborat in salonul unde se desfasura petrecerea pentru a o cunoaste pe mireasa, Nicole Marie.Tinerii casatoriti au precizat ca i-au adresat mai multe invitatii liderului american, insa nu au fost siguri ca acesta va si participa la eveniment."A fost o surpriza totala", a declarat Mongelli.Mai multe clipuri postate in mediul online il arata pe Trump, imbracat intr-un costum inchis la culoare si fara sa poarte cravata, stand in usa clubului de golf, facand cu mana spre multime."A fost un domn", a apreciat mirele. Acesta a mai povestit ca el si sotia lui sunt fani ai liderului de la Casa Alba, la fel ca majoritatea invitatilor lor.Presedintele SUA a stat la Trump National Golf Club din Bedminster in weekend si s-a intors duminica la Washington.