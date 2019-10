Trump aproba eliminarea vizelor de calatorie pentru polonezi

Ziare.

Luna trecuta, Trump a anuntat ca va acorda Poloniei acces la Programul Visa Waiver al Departamentului de Stat, care le permite cetatenilor din tarile participante sa calatoreasca in SUA in scopuri turistice sau de afaceri pana la 90 de zile fara viza.Polonia incearca de mult timp sa intre in Programul Visa Waiver. la fel ca si tara noastra.Trump a promis, de asemenea, ca va transfera 1.000 de militari americani in Polonia, iar guvernul polonez ar urma sa asigure finantarea pentru construirea facilitatilor pentru ei.Stephanie Grisham, un purtator de cuvant al Presedintiei SUA, a anuntat ca situatia Poloniei va fi analizata acum de functionarii Departamentului pentru Securitate Interna, pentru definitivarea procedurii.Circa 10 milioane de polonezi traiesc in SUA, reprezentand una dintre cele mai importante minoritati etnice din aceasta tara, noteaza Reuters.Cetatenii din 38 de state, inclusiv cele mai multe tari din cadrul Uniunii Europene, beneficiaza de calatorii fara vize in relatia cu SUA.