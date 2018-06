Trump ar fi vrut sa-l gratieze postum pe Muhammad Ali, doar ca pedeapsa acestuia a fost anulata de cateva decenii

Ziare.

Boxerul a refuzat sa fie inrolat in armata, in 1967, in toiul Razboiului din Vietnam, evocand motive religioase si reticenta sa de a se duce sa lupte impotriva unor populatii care nu i-au facut personal nimic.Din acest motiv, i s-a retras titlul de campion mondial si a fost condamnat de nesupunere, dar Curtea Suprema a Statelor Unite i-a anulat pedeapsa in 1971."Apreciem sentimentul presedintelui Trump, dar nu este necesara o gratiere", i-a replicat, intr-un mesaj postat pe Twitter, un avocat al boxerului, Ron Tweel, scrie The Hill."Curtea Suprema a anulat condamnarea lui Muhammad Ali printr-o hotarare unanima, in 1971", a amintit el."Nu exista vreo condamnare care sa faca gratierea necesara", a subliniat Tweel.Trump a gratiat mai multe persoane in ulimele saptamani, inclusiv pe comentatorul conservator Dinesh D'Souza si pe boxerul defunct Jack Johnson.