Trump ar putea fi anchetat de Comisia Juridica a Camerei Reprezentantilor pentru obstructionarea justitiei

"Este foarte clar ca presedintele a obstructionat justitia", a declarat duminica Jerrold Nadler, a carui comisie ar fi responsabila pentru inceperea procedurilor de 'impeachment' (demitere si punere sub acuzare) impotriva lui Trump., printre care Donald Trump Jr., fiul presedintelui, Departamentul de Justitie si seful financiar de la Trump Organization , Allen Weisselberg, a spus Jerrold Nadler intr-un interviu acordat postului de televiziune ABC."Vom initiaEste sarcina noastra sa protejam statul de drept", a declarat el, precizand insa ca este prea devreme sa se ia in considerare daca va fi initiata procedura de 'impeachment'."Inainte de a lansa o procedura de impeachment impotriva cuiva, trebuie sa convingi opinia publica americana ca trebuie sa se intample asta", a mai spus el.Jerrold Nadler a declarat de asemenea ca ancheta in desfasurare a procurorului special Robert Mueller este insuficienta si ca democratii din Congres considera ca investigatia ar trebui extinsa.Interviul vine dupa marturia publica de miercuri a fostului avocat personal al lui Trump, Michael Cohen, care si-a acuzat fostul sef ca a mintit de multe ori in calitate de candidat si dupa ce a devenit presedinte.