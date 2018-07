Trump ar putea fi audiat in ancheta privind ingerintele Rusiei in prezidentiale

Ziare.

Rudy Giuliani a denuntat ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller. "Au format o echipa total tendentioasa", a acuzat avocatul lui Donald Trump, citat de postul CNN si de cotidianul The Washington Times.Fostul primar al orasului New York a subliniat ca nu ii recomanda lui Donald Trump sa discute cu echipa lui Robert Mueller, explicand insa ca este posibil ca liderul de la Casa Alba sa vrea audierea pentru a-si demonstra nevinovatia."Ceea ce cred si ceea ce stiu pot fi doua lucruri diferite. Eu cred ca presedintele nu ar trebui sa discute cu Mueller. Dar stiu cat de convins este el ca nu a facut nimic rau si ca vrea sa explice acest lucru", a spus Giuliani.Intrebat daca Donald Trump risca sa fie inculpat pentru contactele cu Rusia, avocatul a afirmat ca s-ar putea sa nu fie vorba despre o infractiune. "Nici macar nu stiu daca este o infractiune, ma refer la contactele cu Rusia. Daca analizezi infractiunea, atacurile cibernetice sunt. Presedintele nu a comis atacuri cibernetice. Nu i-a platit el sa comita atacuri cibernetice", a spus Giuliani.Donald Trump a afirmat in mai multe randuri ca echipa sa de campanie electorala nu a avut contacte cu Rusia.Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile. Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016.Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a dispus, recent, incheierea anchetei privind ingerintele Rusiei, stabilind ca nu au existat actiuni coordonate ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova.