Trump vrea sa arunce bombe atomice ca sa impiedice uraganele sa ajunga in SUA

Potrivit site-ului de informatii Axios, citat de AFP, Trump a intrebat la o reuniune privind uraganele daca ar fi posibil, pentru a le impiedica sa se formeze complet in mare, sa se arunce o bomba atomica in centrul lor.Potrivit unei surse anonime citate de Axios, persoanele care au participat la reuniune au fost uimite de intrebarea adresata de presedintele american. Site-ul nu precizeaza cand ar fi avut loc aceasta reuniune.Ideea propusa de Donald Trump nu este noua, fiind emisa initial in anii '50 de un om de stiinta care a lucrat pentru guvernul american, sub presedintia lui Dwight Eisenhower.De atunci, ideea a reaparut in mod constant, desi exista un consens stiintific ca o astfel de metoda nu ar da rezultat.Potrivit Axios, Trump a intrebat deja prima data, in 2017, daca administratia sa ar trebui sa bombardeze uraganele pentru a le impiedica sa loveasca pamantul. In aceasta conversatie, presedintele nu a mentionat posibila utilizare a bombelor nucleare, a precizat site-ul citat.Casa Alba nu a dorit sa comenteze informatiile difuzate de Axios."Obiectivul opririi uraganelor nu este rau", a declarat un oficial al Administratiei sub rezerva anonimatului, fara a confirma daca afirmatiile citate de Axios au fost facute de presedintele Trump.Statele Unite sunt lovite in mod constant de uragane. In 2017, Uraganul Harvey a fost cel mai puternic care a lovit in 12 ani teritoriul SUA.De atunci, coasta de est a Statelor Unite a fost lovita de o serie de furtuni catastrofale care au ucis mii de oameni si au provocat pagube de sute de miliarde de dolari.