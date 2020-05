Trump asigura ca nu are nimic de-a face cu "tentativa de invazie" a Venezuelei

Ziare.

"Am fost informat", a spus Trump din gradina Casei Albe. "Aceasta nu are nimic de-a face cu guvernul nostru", a adaugat el, informeaza AFP.Cincisprezece persoane, intre care doi americani, au fost arestate in ultimele doua zile pentru o tentativa ratata de invazie dinspre mare in Venezuela , a sustinut luni presedintele acestei tari, Nicolas Maduro. Intr-un discurs la televiziunea de stat, Maduro a declarat ca autoritatile au arestat luni "13 teroristi", care ar fi fost implicati intr-un complot - potrivit lui - coordonat de Washington, care avea scopul sa-l inlature de la putere.Parchetul venezuelean l-a acuzat luni pe liderul opozitiei Juan Guaido ca a recrutat "mercenari" cu fonduri ale tarii petroliere blocate de sanctiunile americane pentru a orchestra o tentativa de "invazie" dinspre mare a tarii. Guaido a pus la indoiala versiunea guvernamentala a evenimentelor de duminica, insistand ca Maduro incearca sa distraga atentia de la alte probleme de actualitate, inclusiv de la o rebeliune sangeroasa intr-o inchisoare si de la violentele intre bande la Caracas.Washingtonul a impus sanctiuni economice severe impotriva Venezuelei in efortul de a-l indeparta de la putere pe Maduro, pe care il acuza de trucarea alegerilor in 2018. Guvernul lui Maduro sustine ca SUA vor sa controleze uriasele rezerve de petrol ale Venezuelei.