Trump asigura prin veto vanzarea de arme catre Arabia Saudita si Emiratele Arabe

Ziare.

com

Senatul american urmeaza sa se pronunte in zilele urmatoare asupra vetoului prin care Donald Trump se opune unei rezolutii ce vizeaza blocarea vanzarii de rachete ghidate Arabiei Saudite si Emiratelor Arabe Unite (EAU), a anuntat joi liderul majoritatii republicane in Senat Mitch McConnell, relateaza Reuters.McConnell a precizat ca votul urmeaza sa aiba loc pe 2 august, data la care parlamentarii intra intr-o vacanta de cinci saptamani.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul democratilor, a adoptat saptamana trecuta trei rezolutii trecute anterior de Senat, care prevad suspendarea vanzarii de rachete ghidate fabricate de Raytheon.Potrivit unor congresmeni, coalitia militara condusa de sauditi a folosit aceste rachete in Yemen si a ucis civili cu ele.Numerosi congresmeni sunt nemultumiti de atitudinea lui Donald Trump fata de Arabia Saudita. Ei vor ca presedintele american sa fie mai ferm cu Riadul, reprosand regatului wahhabit incalcari ale drepturilor omului, implicarea sa in criza umanitara din Yemen si asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi.Trump a ocolit votul Congresului asupra vanzarii de armament in valoare de miliarde de dolari Arabiei Saudite si EAU invocand, in mai, o situatie de urgenta din cauza tensiunilor cu Iranul.Presedintele american indeamna la strangerea relatiilor cu Riadul, pentru contracararea influentei Teheranului in Orientul Mijlociu si la achizitionarea de echipament militar american, pe care Trump il considera important pentru economia americana.Locatarul Casei Albe apreciaza, in mesajul prin care isi anunta vetoul fata de rezolutiile adoptate saptamana trecuta de Congres, ca acestea vor slabi competitivitatea Statelor Unite si vor afecta relatii importante., insa textele nu au obtinut o asemenea sustinere pana in prezent.