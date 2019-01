Trump asteapta sa il revada pe Kim Jong Un

Ziare.

com

"Si eu sunt nerabdator sa ma intalnesc cu presedintele Kim care isi da seama foarte bine ca Coreea de Nord poseda un potential economic formidabil", a scris liderul de la Casa Alba intr-un scurt mesaj pe Twitter.Dupa summitul istoric dintre cei doi care a avut loc in iunie la Singapore, Donald Trump a insistat pe langa Kim Jong Un in legatura cu posibilitatile de dezvoltare economica pe care le va avea Coreea de Nord daca se denuclearizeaza si se elibereaza astfel de sanctiunile internationale care apasa asupra sa.Donald Trump, care si-a mai exprimat speranta ca un summit cu Kim Jong Un sa aiba loc la inceputul lui 2019, a subliniat interesul sau pentru o asemenea intalnire la o zi dupa declaratiile facute de liderul comunist in discursul sau de Anul Nou, potrivit carora Coreea de Nord s-a angajat sa nu mai produca ori sa testeze arme nucleare.Liderul nord-coreean a declarat ca este dispus sa aiba o intalnire cu Donald Trump oricand pentru "a produce rezultate care vor fi salutate de comunitatea internationala".Kim Jong Un a mai avertizat in discursul sau ca Phenianul si-ar putea schimba atitudinea daca, in pofida apropierii diplomatice din ultimele luni, Washingtonul isi mentine sanctiunile legate de dosarul sau nuclear.In cadrul acestui summit, cei doi lideri au semnat un acord redactat in termeni vagi privind o viitoare denuclearizare a Peninsulei Coreene. Insa putine progrese s-au inregistrat intre timp si cele doua capitale nu s-au pus de acord asupra semnificatiei exacte a textului.Washingtonul pretinde o denuclearizare "complet verificata" a Nordului, in timp ce Phenianul acuza Statele Unite ca doresc dezarmarea sa unilaterala fara a face concesii.