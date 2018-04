Trump, atac la adresa Uniunii Europene: A fost creata pentru a profita de pe urma SUA

Un razboi comercial?

Ziare.

com

"Uniunea Europeana, suna asa de frumos, da ea a fost formata sa profite de pe urma Statelor Unite", a declarat Trump, sambata, in fata suporterilor sai.El a promis sa sprijine fermierii americani, si a acuzat oficialii de Bruxelles ca le pun bariere. Presedintele american a cerut deschiderea pietelor europene. "Este foarte greu pentru noi sa vindem lucruri in Uniunea Europeana", a explicat Trump, citat de "The Courier" "UE a fost creata pentru a distruge SUA, Trump spune ca aliatii se pregatesc pentru razboiul comercial", a titrat si Russia Today "UE a fost pusa acolo sa profite de pe urma Statelor Unite, ok!", a explicat presedintele SUA, in cadrul intalnirii din Michigan.Trump a raspuns unui participant la intalnire care striga: "Not anymore" ("Nu si in continuare"- n.red). "Da, ai dreptate. Nu si in continuare. Le-am spus asta ieri, de fapt, le-am spus acelasi cuvinte:"."Dar trebuie sa deschidem aceste piete. Nu e corect", a mai arata Trump.SUA si UE sunt in pragul unui razboi comercial, dupa ce Statele Unite au semnalat ca vor respinge solicitatea blocului comunitar de a fi scutit neconditionat de tarifele pe importurile de metale."Un razboi comercial este un joc care ar provoca pierderi tuturor. Trebuie sa ne pastram calmul cand ne gandim la restrictii, dar cel mai important este ca nimeni nu castiga un razboi comercial, asa ca trebuie sa incercam sa il evitam cu orice pret", a declarat la Sofia ministrul belgian de Finante, Johan Van Overtveldt, potrivit News.ro. Administratia presedintelui american Donald Trump cere Europei, Canadei si altor aliati sa accepte cote, in schimbul scutirii de tarifele pentru otel si aluminiu care intra in vigoare la 1 mai, cand expira o exceptare acordata temorar, arata o analiza Bloomberg, citata de News.ro "Cerem tuturor: cote sau tarife", a spus vineri secretarul american pentru Comert, Wilbur Ross. Conditia pune UE intr-o situatie dificila, fie sa cedeze conditiilor americane, care ar ar putea incalca reglementarile comerciale internationale, fie sa suporte tarife punitive.(I.S.)