Trump autorizeaza CIA sa ascunda victimele civile ale atacurilor cu drone

Liderul de la Casa Alba a anulat astfel decizia predecesorului sau Barack Obama, caruia i-a reprosat o lipsa de transparenta prin faptul ca a generalizat utilizarea dronelor in operatiuni antiteroriste efectuate atat de catre militari, cat si de catre agentiile americane de informatii.Decretul lui Trump il revoca pe cel de la 1 iulie 2016 al lui Obama care ii cerea directorului serviciilor americane de informatii (DNI) un raport anual cu privire la numarul victimelor civile ale atacurilor aeriene cu drone vizand "tinte teroriste" in afara unor teritorii considerate zone de razboi, relateaza AFP.Decizia lui Trump nu se aplica insa atacurilor efectuate de catre agentiile aflate in subordinea Departamentului Apararii, care vor continua sa publice un raport anual in acest sens.Aceasta decizie ar putea sa ofere mai multa flexibilitate CIA, pe care Trump se sprijina in acest tip de operatiuni.Organizatiile de apararea drepturilor omului au denuntat imediat aceasta decizie a Executivului, apreciind ca ea este contrara eforturilor in vederea transparentei cu privire la atacurile aeriene cu drone, devenite una dintre principalele arme in lupta Statelor Unite impotriva terorismului dupa atentatele de la 11 septembrie 2001."Actiunea administratiei Trump nu este necesara si este un pas inapoi periculos in transparenta si responsabilitatea utilizarii fortei si victimelor civile care rezulta", a comentat Rita Siemion, de la Human Rights First.CIA a jucat un rol de prim-plan in operatiuni antiteroriste din 2001, utilizand drone pentru a lovi Al-Qaida si alte grupari extremiste in Afganistan, Pakistan si Yemen.Semnalarile de victime civile s-au multiplicat, iar in 2016 Obama a impus CIA proceduri mai dure, menite sa limiteze riscurile unor victime colaterale, sprijindu-se mai mult pe militari sa efectueze acest tip de operatiuni.Atunci cand Trump s-a instalat la Casa Alba, in ianuarie 2017, operatiunile CIA au parut sa se reia, iar atacuri aeriene cu drone au fost semnalate in Yemen si in Libia, insa nu au fost recunoscute de Pentagon.Odata cu retragerea anuntata a celei mai mari parti a militarilor stationate in Siria si cu dorinta exprimata de Trump de a retrage armata americana din Afganistan, rolul CIA ar putea sa creasca.Shannon Green de la Center for Civilians in Conflict considera ca CIA nu a respectat niciodata decretul lui Obama."Aceasta schimbare va ingreuna si mai mult sa aflam daca aceste atacuri aeriene au avut loc si impactul pe care-l au asupra civililor", si-a exprimat ea regretul.