Trump avertizeaza ca va retrage SUA din pactul NAFTA daca Mexicul nu va opri fluxul de imigranti si droguri

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

Border Patrol Agents are not allowed to properly do their job at the Border because of ridiculous liberal (Democrat) laws like Catch & Release. Getting more dangerous. "Caravans" coming. Republicans must go to Nuclear Option to pass tough laws NOW. NO MORE DACA DEAL! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

These big flows of people are all trying to take advantage of DACA. They want in on the act! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2018

"Trebuie sa opreasca intrarile mari de droguri si de oameni, sau voi opri eu vaca lor de muls, NAFTA. Avem nevoie de zid", a scris Trump duminica, pe Twitter, cu cateva minute inainte de sosirea sa la biserica pentru slujba de Paste, impreuna cu sotia sa, Melania.Intr-o serie de tweet-uri, presedintele a mai sugerat ca nu mai vrea sa incheie un acord pentru asistarea imigrantilor care au intrat ilegal in tara ca minori si a reluat un apel adresat senatorilor republicani pentru a obtine o majoritate simpla de 51 de voturi, pentru ca legislatia sa fie adoptata mai usor."Granicerii nu isi pot face treaba cum trebuie la granita din cauza unor legi liberale (democrate) ridicole, cum ar fi Prinde si Elibereaza. Devine mai periculos. Vin caravanele. Republicanii trebuie sa recurga la optiunea nucleara pentru a aproba acum legi mai dure. Gata cu acordul DACA", a scris Trump.Presedintele a postat tweet-ul la scurt timp dupa un reportaj la Fox News Channel, in care presedintele Consiliului National al Patrulelor la Granita, sindicat care reprezinta granicerii, a vorbit despre informatii potrivit carora o caravana de sute de persoane din America Centrala se indreapta spre Statele Unite pentru a obtine azil.Judd a spus ca imigranti care solicita azil vor crea "paguba si haos", in timp ce Statele Unite asteapta audierile privind statutul lor de refugiati.Potrivit prevederilor actuale, solicitantii de azil care dovedesc "o teama credibila" sa se intoarca acasa, ar putea fi eliberati in timp ce asteapta o decizie, daca nu prezinta risc de securitate sau de fuga. Cei retinuti dupa ce au traversat granita sunt uneori eliberati din cauza lipsei de paturi si a unui ordin judecatoresc care limiteaza detinerea femeilor si copiilor la 21 de zile.Trump a continuat spunand ca cei care trec granita "incearca cu totii sa profite de DACA".Potrivit DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), imigrantii eligibili pentru statutul protejat trebuie sa fi locuit fara intrerupere in SUA incepand din 2007 si sa fi intrat in SUA inainte de a implini 16 ani.