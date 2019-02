Trump avertizeaza China ca nu va mai putea sa fure ''locurile de munca si bogatia americanilor''

Ziare.

"Am mult respect pentru presedintele Xi si lucram la un nou acord comercial cu China, dar trebuie sa includa schimbari structurale reale pentru a pune capat practicilor comerciale neloiale, a reduce deficitul nostru cronic si a proteja locurile de munca americane", a spus presedintele Statelor Unite, care a declansat un adevarat razboi comercial impotriva Chinei pentru a o aduce la masa negocierilor, relateaza AFP.Donald Trump si omologul sau Xi Jinping au incheiat un armistitiu de 90 de zile cu prilejul summitului lor de la Buenos Aires, pe 1 decembrie. Ulterior, au inceput negocierile care includ pe agenda reechilibrarea balantei comerciale in favoarea SUA, dar si respectarea proprietatii intelectuale sau transferul fortat de tehnologie.Cele doua parti, care au discutat deja la Beijing si Washington si urmeaza sa se intalneasca din nou in curand in capitala Chinei, sunt discrete in ce priveste stadiul acestor discutii inainte de termenul limita de la 1 martie.Donald Trump si Xi Jinping se vor intalni in februarie pentru a negocia personal punctele cele mai delicate si a semna un eventual acord.In cazul unui esec, Donald Trump a amenintat ca va mari taxele vamale de la 10% in prezent la 25% asupra unor produse importate din China in valoare de 200 de miliarde de dolari.