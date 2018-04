Trump avertizeaza Iranul sa nu relanseze programul nuclear

Ziare.

com

"Daca iranienii vor relansa programul nuclear, vor avea probleme mai mari ca niciodata", informeaza agentiile Associated Press si Reuters.Trump a facut aceste declaratii in contextul discutiilor privind prelungirea acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul."Avem de-a face cu un acord teribil, nebunesc si ridicol", deoarece nu contine conditionalitati privind programul balistic si implicarea Iranului in conflictele din Yemen si Siria."Am semnat acest acord teribil, dar urmeaza sa discutam despre el", a spus Trump.Moscova si Beijingul s-au inteles sa blocheze orice incercare a Statelor Unite de a sabota acordul nuclear cu Iranul, a anuntat, luni, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov. La mijlocul lunii aprilie, peste 500 de parlamentari din Franta, Germania si Marea Britanie le-au adresat o scrisoare deschisa omologilor americani pentru a le cere sa il convinga pe Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul.Intr-o scrisoare deschisa publicata in The Guardian, Der Spiegel, New York Times si Le Monde, ei au facut apel la Casa Alba sa isi schimbe pozitia inaintea termenului limita de 12 mai, stabilit de Trump.Donald Trump a declarat anterior ca daca Europa nu va veni cu o noua politica pentru a lua masuri privind ingrijorarile sale, SUA se vor retrage din acordul nuclear cu Iranul , denumit si planul de actiune cuprinzator (JCPOA).