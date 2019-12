Trump bate recordul de popularitate cu cateva zile inainte de punerea sub acuzare in Congres

Ziare.

com

"Cu cateva zile inaintea unui vot istoric privind punerea sub acuzare in Camera Reprezentantilor, presedintele Donald Trump a atins cota sa cea mai mare de popularitate din toate timpurile", cu 43% opinii favorabile fata de 52% opinii negative, scrie Universitatea Quinnipiac, care realizeaza regulat astfel de sondaje.In pofida acestui nou record, cu cateva zile inaintea unui vot ce l-ar putea transforma in cel de-al treilea presedinte din istoria SUA pus sub acuzare in Congres, cota de popularitate a presedintelui Trump ramane mai mica decat cea a majoritatii predecesorilor sai in acest moment al mandatului lor, transmite marti AFP.Universitatea aminteste insa ca, pe 23 octombrie, inainte de inceperea audierilor publice in cadrul anchetei privind punerea sub acuzare si demiterea care il vizeaza, cota de popularitate a lui Donald Trump era mai mica (38%).Popularitatea este si o chestiune de apartenenta politica, republicanii aproband actiunile presedintelui in proportie de 92%, conform rezultatelor sondajului mentionat. In randul democratilor, doar 4% dintre intervievati se declara in favoarea lui Donald Trump.Acest record ar trebui sa aduca satisfactii in tabara republicana, care spera ca procesul lung si complex al destituirii presedintelui sa ajunga in cele din urma sa ii oboseasca pe americani, care sunt chemati la urne in noiembrie 2020.La randul sau, fostul magnat din domeniul imobiliar nu isi ascunde strategia: "se pare ca este un lucru bun pentru mine", a declarat presedintele vineri, dupa ce doua capete de acuzare la adresa sa au fost aprobate de catre o comisie din Camera Reprezentantilor. Cu aceasta ocazie, liderul de la Casa Alba a dat asigurari ca ratingul sau de popularitate a atins "cote inalte".Sondajul de opinie telefonic al Universitatii Quinnipiac a fost realizat in perioada 11 - 15 decembrie 2019, pe un esantion de 1.390 de alegatori americani, cu o marja de eroare de 2.6 puncte.