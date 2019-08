Trump cedeaza presiunilor si il retrage pe candidatul la sefia serviciilor de informatii

....John has therefore decided to stay in Congress where he has done such an outstanding job representing the people of Texas, and our Country. I will be announcing my nomination for DNI shortly. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 august 2019

I was humbled and honored that the President put his trust in me to lead our nation's intelligence operations and remain convinced that when confirmed, I would have done so with the objectivity, fairness and integrity that our intelligence agencies need and deserve. - John Ratcliffe (@RepRatcliffe) 2 august 2019

However, I do not wish for a national security and intelligence debate surrounding my confirmation, however untrue, to become a purely political and partisan issue. The country we all love deserves that it be treated as an American issue. - John Ratcliffe (@RepRatcliffe) 2 august 2019

"Bunul nostru ales republican John Ratcliffe este tratat in mod nedrept de media mincinoase. Decat sa suporte luni de calomnie, i-am explicat lui John cat de groaznic ar fi pentru el si familia lui sa aiba de-a face cu acesti oameni. Asadar, John a decis sa ramana in Congres", a anuntat pe Twitter presedintele american, care a salutat activitatea "extraordinara" a lui Ratcliffe.Actualul director al serviciilor nationale de informatii, Dan Coats, isi va parasi functia pe 15 august, dupa doi ani in care a coordonat activitatile CIA, NSA si a altor 15 servicii de informatii americane, informeaza AFP si Reuters.De la preluarea mandatului de presedinte, Donald Trump a ignorat in mod frecvent sfaturile oferite de Coats, pe care l-a tinut departe de anumite dosare, in special de cel privind relatia cu Rusia.Alegerea lui John Ratcliffe, fost primar al unei suburbii instarite din Dallas si procuror federal timp de doar un an, in 2007, a fost criticata de democrati, care au scos in evidenta lipsa de experienta acestuia.Rolul directorului serviciilor nationale de informatii este de a stabili prioritatile intre amenintarile cu care se confrunta SUA. Toate persoanele care au ocupat acest post pana in prezent au fost fie fosti diplomati cu experienta in privinta chestiunilor de securitate nationala, fie fosti militari, oficiali din Pentagon sau directori ai agentiilor de informatii.John Ratcliffe, in varsta de 53 de ani, s-a declarat, intr-un comunicat, "foarte recunoscator fata de presedinte" dar, ca urmare a dezbaterii aprinse provocata de nominalizarea sa, a decis sa ceara "presedintelui sa numeasca pe altcineva" pentru aceasta functie."Raman convins ca odata confirmat (in aceasta functie) as fi (lucrat) cu obiectivitatea, impartialitatea si integritatea de care au nevoie si pe cale le merita agentiile noastre de informatii", a afirmat Ratcliffe."Cu toate acestea, nu doresc ca o dezbatere, chiar daca gresita, asupra securitatii nationale si a informatiilor in jurul confirmarii mele sa devina o afacere pur politica si partizana", a adaugat congresmanul republican.John Ratcliffe a aparut deseori pe postul de televiziune conservator Fox News pentru a critica ancheta procurorului special Robert Mueller si pentru a declara ca nu a "vazut dovada" unui amestec al Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 care sa fi contribuit la alegerea lui Trump ca presedinte al SUA.Reuters informeaza, citand o sursa apropiata de acest dosar, ca Trump ii are in vedere pe congresmenii republicani Michael McCaul sau Devin Nunes pentru acest post. McCaul este fost presedinte al Comisiei privind securitatea interna, iar Nunes a fost presedinte al comisiei privind informatiile din Camera Reprezentantilor.Trump a comunicat reporterilor de la Casa Alba ca are "o lista de trei persoane" la care se va gandi in acest weekend.Dupa anuntul de duminica trecuta privind incetarea activitatii lui Dan Coats, Trump a spus ca ar putea-o numi director interimar pe Sue Gordon, numarul doi in ierarhia conducerii serviciilor nationale de informatii. O astfel de alegere ar linisti establishmentul de informatii, avand in vedere experienta in domeniu detinuta de Gordon.Pe de alta parte, insa, circula informatii provenind de la surse din anturajul presedintelui, potrivit carora nu este exclusa numirea ca director interimar a sefei CIA, Gina Haspel.