Trump cere ancheta in cazul editorialului anonim din New York Times

Trump le-a spus reporterilor la bordul aeronavei prezidentiale Air Force One ca editorialul ar trebui investigat ca fiind o chestiune de securitate nationala si a sugerat ca ar putea initia actiuni impotriva cotidianului New York Times, relateaza agentia de stiri Reuters."Vom vedea. Verific asta chiar acum", le-a spus Trump reporterilor.Procurorul general al SUA, Jeff Sessions, "ar trebui sa investigheze cine este autorul materialului pentru ca eu chiar cred ca este (o chestiune) de securitate nationala", a adaugat liderul de la Casa Alba.O reprezentanta a Departamentului Justitiei a afirmat ca nu poate nici confirma si nici infirma ca s-a initiat vreo ancheta.Trump ataca in mod frecvent presa, afirmand ca se concentreaza asupra stirilor negative privind Administratia sa si condamnand ceea ce el percepe ca fiind "stiri false". Liderul SUA a reiterat vineri ca este de parere ca legile privind calomnia ar trebui inasprite. Cotidianul The New York Times a publicat miercuri un editorial trimis de un oficial anonim de rang inalt din cadrul Administratiei Donald Trump , in care acesta vorbeste despre "rezistenta tacuta" din interiorul Administratiei si despre modul imprevizibil de conducere al presedintelui american.Scrisoarea a fost publicata la o zi dupa aparitia unei noi carti scrisa de jurnalistul de investigatie Bob Woodward despre Casa Alba, in care se vorbeste despre eforturile depuse de oficiali pentru a bloca deciziile lui Donald Trump cand acesta este pe cale sa actioneze periculos. Presedintele Trump a reactionat dur la editorialul anonim publicata de NY Times, numind editorialul "lipsit de curaj" si publicatia "frauduloasa"."Acest asa-numit oficial de rang inalt chiar exista, sau este vorba doar de esuatul New York Times cu o sursa frauduloasa? Daca aceasta persoana lipsita de curaj chiar exista, publicatia NY Times trebuie, din motive de securitate nationala, sa il predea Guvernului", a transmis Donald Trump printr-un mesaj pe Twitter.