Trump cere Bancii Mondiale sa nu mai imprumute bani chinezilor: STOP

"Pentru ce Banca Mondiala imprumuta bani Chinei? Cum poate fi posibil aceasta? China este plina de bani si cand nu ii are, ii creeaza. STOP!", si-a exprimat indignarea Donald Trump.Presedintele american a reiterat astfel o pozitie sustinuta de mult timp de administratia sa, inclusiv prin David Malpass - actualul presedinte al Bancii ales in aprilie a.c. - cand era responsabil de afacerile internationale la Trezoreria americana, pana la alegerea sa la conducerea Bancii Mondiale.Donald Trump amplifica astfel mesajul secretarului Trezoreriei, Steven Mnuchin.Acesta indicase joi, in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor, ca SUA isi exprimasera "obiectia fata de programul" plurianual al imprumuturilor si proiectelor Bancii Mondiale pentru China.Planul a fost adoptat joi. El prevede reducerea sumelor acordate ca imprumut Chinei, care vor fi astfel mai selective in perioada 2020-2050.Acest program "reflecta evolutia relatiei noastre cu China", a subliniat joi Martin Raiser, directorul pentru China al Bancii Mondiale intr-un comunicat. "Angajamentul nostru va fi din ce in ce mai selectiv", a adaugat el.Dar aceasta reducere nu este suficienta pentru Washington, al carui argument este simplu: a doua economie mondiala este destul de bogata pentru a se finanta singura si pentru a nu depinde de imprumuturi de la Banca Mondiala, care este destinata sa aloce resurse financiare tarilor mai sarace.Luarea de pozitie foarte oficiala a presedintelui american intervine in toiul negocierilor SUA cu Beijingul intr-o incercare de a pune capat razboiului comercial declansat in urma cu 18 luni de Donald Trump. El intentioneaza sa forteze China sa faca concesii in materie de protectie a intreprinderilor americane in tara si sa reduca puternicul excedent comercial cu Washingtonul.O mare incertitudine domneste asupra datei semnarii unui eventual acord partial, anuntat totusi ca iminent de Donald Trump in octombrie, dar care intarzie sa se concretizeze.