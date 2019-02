Trump cere Europei sa primeasca inapoi sute de luptatori ai auto-intitulatului Stat Islamic

Ziare.

"SUA cer Marii Britanii, Frantei, Germaniei si altor aliati europeni sa primeasca inapoi peste 800 de combatanti ai ISIS pe care i-am capturat in Siria si sa-i judece", a scris presedintele SUA intr-o serie de postari pe Twitter."Califatul este gata sa cada. Alternativa nu este una buna, pentru ca vom fi fortati sa-i eliberam. SUA nu vor sa vada cum acesti combatanti ai ISIS se intorc in Europa, care este locul in care se asteapta sa mearga", a adaugat Trump."Facem atat de mult si cheltuim atat de mult. A venit timpul ca altii sa iasa in fata si sa faca treaba pentru care sunt foarte capabili. Noi ne retragem dupa ce victoria asupra califatului va fi 100%!", a mai postat el.Postarile presedintelui american vin in contextul in care vicepresedintele Mike Pence a facut apel la alte tari sa prea stafeta in Siria in contextul in care trupele americane se retrag.Pe marginea Conferintei pentru securitate de la Munchen, el a declarat presei ca SUA vor ca alte tari sa ofere militari si alte resurse pentru a contribui la securizarea Siriei."Cerem altor natiuni sa ni se alature si sa furnizeze resursele, sprijinul si personalul necesare pentru a asigura zona si a impiedica Stat Islamic si oricare alta organizatie extremista sa se ridice si sa-si recucereasca teritoriul", a spus el.Donald Trump a provocat ingrijorare in decembrie cand a anuntat brusc ca SUA isi vor retrage trupele din Siria si ca gruparea Stat Islamic a fost deja invinsa.Criticii au avertizat ca gruparea terorista nu a fost invinsa si ca o retragere ar putea duce la o resuscitare, in conditiile in care aliatii SUA din regiune nu pot gestiona amenintarea de unii singuri.Fortele democratice siriene (SDF), o militie condusa de kurzi sprijinita de SUA, a lansat saptamana trecuta o ofensiva pentru infrangerea gruparii Stat Islamic in satul Baghuz, singura zona pe care o mai controleaza, in apropierea frontierei irakiene.Exista de asemenea temeri ca fara o prezenta americana Turcia ar putea lansa o ofensiva impotriva SDF, care este dominata de Unitatile de aparare populare kurde (YPG) . Turcia priveste YPG ca pe o ramura a Partidului muncitorilor din Kurdistan (PKK), impotriva caruia a luptat timp de patru decenii in sudul sau.