Trump condamna suprematia albilor dupa atacurile din Texas si Ohio, dar ramane ambiguu pe tema armelor de foc

El a preferat sa insiste, intr-o interventie la Casa Alba, asupra rolului nefast pe care l-ar juca in opinia sa Internetul in radicalizarea unor persoane care sufera de tulburari mentale.El a catalogat drept "crime impotriva umanitatii" cele doua atacuri, care se adauga unei lungi serii de tragedii provocate de armele de foc individuale, intr-o tara in care acestea abunda."Natiunea noastra trebuie sa condamne intr-o singura voce rasismul, sectarismul si suprematia albilor", a indemnat Trump luni, intr-o alocutiune televizata.Presedintele american s-a exprimat dupa ce un barbat alb a ucis sambata 20 de persoane intr-un supermerket la El Paso , un oras texan cu o populatie majoritar hispanica.Alt atacator, al carui mobil este deocamdata necunoscut, a ucis noua persoane duminica la Dayton, in Ohio Donald Trump a indemnat la executia "rapida" a autorilor acestor atacuri armate."Ordon, de asemenea, Departametului Justitiei sa propuna o lege care sa garanteze ca cei care comit crime motivate de ura si atacuri in masa sa fie pasibili de pedeapsa cu moartea si ca aceasta pedeapsa capitala sa fie aplicata rapid, cu hotarare si fara ani de amanare inutila", a declarat el."Trebuie sa oprim idealizarea violentei in societatea noastra", a insistat el, apreciind ca este "prea usor astazi ca tinerii aflati in dificultate sa se inconjoare de o cultura care celebreaza violenta", mai ales prin jocuri video "atroce si sinistre" in opinia sa.Influenta pe care ar juca-o bolile mentale sau jocurile video in declansarea unor carnagii cu arme de foc este pusa la indoiala de numerosi experti.Epidemiologii cred ca vasta majoritate a persoanelor atinse de tulburari psihice nu sunt violente.Citeste si: Autorul atacului armat din Dayton si-a ucis si sora: Este cea mai tanara dintre victime