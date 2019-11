Trump, condamnat sa plateasca 2 milioane de dolari pentru ca si-a folosit fundatia de binefacere ca instrument politic in scop personal

Ziare.

Procurorul statului New York a atacat in justitie fundatia si pe administratorii acesteia in iunie 2018, acuzandu-l pe Trump de faptul ca a folosit aceasta orgaizatie in scopuri personale si nu pentru a face acte de caritate, relateaza AFP.In pofida faptului ca presedintele american a dat asigurari in mai multe randuri ca nu a comis vreo infractiune in acest dosar, Trump a incheiat - la fel ca trei dintre copiii sai, si anume Donald Jr, Eric si Ivanka - un acord amiabil cu procurorul Letitia James, pentru ca aceasta sa puna capat procedurii, potrivit unor documente depuse la dosar.Ultima parte a acestui acord vizeaza o gala de caritate organizata in ianuarie 2016 in Iowa.Evenimentul a fost gestionat, de fapt, de echipa sa de campanie. Suma de 2,8 milioane de dolari - stransa in cursul acestei gale - doar a tranzitat fundatia, folosita ca instrument de campanie de catre Donald Trump.Banii au fost dati, pana la urma, unor asociatii de sustinere a veteranilor, insa procurorul a denuntat un amestec intre activitatile politica si umanitara, intr-o demostratie publica a generozitatii lui Donald Trump.Pentru a sanctiona nerespectarea de catre Trump a obligatiilor sale de administrator de fundatie, o judecatoare de la Curtea Suprema a statului New York, Saliann Scarpulla, l-a condamnat pe presedintele Statelor Unite la plata sumei de doua milioane de dolari reparatii.Aceste fonduri urmeaza sa fie impartite intre opt asociatii de caritate, au anuntat serviciile procurorului James intr-un comunicat."Procurorul New Yorkului denatureaza in mod voit acest acord, in scopuri politice", a denuntat joi presedintele american intr-un comuncat publicat pe Twitter."Eu sunt singura persoana pe care o cunosc, poate singura persoana din lume care poate da multi bani operelor de caritate (...) si care sa fie atacata de politicieni din statul New York", s-a aparat Trump.Potrivit procurorului James, Trump "recunoate personal ca a folosit in mod necuvenit fonduri ale fundatiei".Potrivit hotararii, Donald Trump si-a asumat mai multe angajamente in fata Curtii prin care "comportamentul care a generat aceasta actiune sa nu se mai repete in viitor".Fundatia a fost dizolvatain mod oficial in decembrie 2018.