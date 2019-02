Trump confirma a doua intalnire cu Kim Jong - Un: Daca nu eram presedinte, acum eram intr-un razboi major cu Coreea de Nord

Ziare.

Trump a sustinut ca se va intalni cu liderul nord-coreean in Vietnam, in 27 - 28 februarie, conform BBC."Ostaticii nostri s-au intors acasa, testele nucleare au incetat si nu a mai avut loc o lansare de racheta de 15 luni", a spus el. "Daca nu as fi fost ales presedinte al Statelor Unite, din punctul meu de vedere, chiar acum ne-am fi aflat intr-un razboi major cu Coreea de Nord", a punctat Trump.Vezi si Serviciile de informatii il contrazic pe Trump in legatura cu Kim Jong Un, Iran si Statul Islamic "Mai sunt multe lucruri de facut, dar relatia mea cu Kim Jong-un este una buna". a subliniat Donald Trump.In discursul sau cu tema "Alegand Maretia", el a promis inca o data ca va construi zidul de la granita cu Mexicul.Discursul lui Trump a fost sustinut dupa cea mai lunga perioada de inchidere a administratiei din istorie.