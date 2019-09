Trump considera ca stenograma convorbirii cu Zelenski dovedeste ca n-a facut nicio presiune asupra acestuia

Ziare.

com

Trump mai spune ca tot scandalul in acest caz este o "vanatoare de vrajitoare" la care contribuie si "ziaristi corupti", potrivit agentiilor AFP si DPA."Nu a fost nici cea mai mica presiune", a spus Trump, foarte inversunat, in timpul Adunarii Generale a ONU. "Este probabil cea mai mare vanatoare de vrajitoare din istoria americana (...) Este o rusine", a adaugat el.Potrivit lui Trump, mass-media a prezentat aceasta conversatie ca "o discutie venita direct din infern", iar stenograma demonstreaza, in opinia sa, ca a fost o "discutie obisnuita". "O parte a problemei este legata de fake news (...) Exista multi jurnalisti corupti", a mai spus Donald Trump.Aceasta convorbire, interceptata de serviciile secrete americane, a fost urmata de un denunt intern al unui membru al acestor servicii, presa relatand in urma acestui denunt ca Donald Trump i-ar fi facut o "promisiune" neobisnuita lui Zelenski si l-a incurajat in privinta unei investigatii asupra fiului lui Joe Biden.Hunter Biden a lucrat incepand din 2014 pentru o companie ucraineana din sectorul gazelor, in perioada cand tatal sau, Joe Biden, era vicepresedinte al SUA in mandatul presedintelui democrat Barack Obama.Respectiva companie ucraineana a fost tinta unei anchete conduse de un procuror a carui demitere a fost ceruta atunci Kievului de catre Joe Biden pe motivul slabelor rezultate ale acelui procuror in lupta impotriva coruptiei. Dar Trump sugereaza ca motivul real al acestei cereri ar fi fost de fapt investigatia condusa de procurorul ucrainean impotriva fiului vicepresedintelui Joe Biden."Exista multe discutii despre fiul lui Biden, ca Biden a oprit investigatia si multi doresc sa afle despre aceasta, asadar daca ati putea face ceva cu procurorul general ar fi minunat. Biden s-a laudat ca a oprit investigatia, deci daca ati putea vedea despre ce este vorba ... Pentru mine suna oribil", i-a spus Trump lui Zelenski, conform stenogramei publicate miercuri.Acesta din urma i-a raspuns ca este "la curent cu aceasta situatie" si l-a asigurat ca viitorul procuror general ucrainean se va ocupa de aceasta problema."Viitorul procuror general va fi 100% omul meu, candidatul meu (...) El sau ea va examina aceasta situatie, in mod specific compania pe care ati mentionat-o in acest caz. Ideea investigarii acestui caz este sa restabilim corectitudinea, asadar ne vom ocupa de aceasta", l-a asigurat Zelenski, care i-a cerut lui Trump ca in cazul in care dispune de informatii suplimentare utile acestei investigatii sa le puna la dispozitia Ucrainei.In urma scandalului declansat in SUA de acest caz, democratii, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor, au anuntat marti lansarea unei anchete oficiale in vederea punerii sub acuzare a presedintelui , care poate duce la destituirea acestuia.