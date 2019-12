Trump considera procedura demiterii o "lovitura de stat in razboiul contra democratiei"

Ziare.

Continuarea procedurii demiterii ar fi "un razboi declarat impotriva democratiei americane", a afirmat Donald Trump, citat de agentia de presa Reuters.Donald Trump a facut declaratia intr-o scrisoare trimisa presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, cu o zi inainte de un posibil vot pentru activarea articolelor de inculpare in procedura demiterii.Presedintele SUA a catalogat ancheta Camerei Reprezentantilor drept "o lovitura de stat ilegala cu caracter tendentios politic".Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump in scopul demiterii. Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Pentru a fi activate, cele doua articole penale trebuie aprobate de plenul Camerei Reprezentantilor.Camera Reprezentantilor, aflata sub controlul opozitiei democrate, a lansat o investigatie parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump, suspectat ca ar fi cerut Ucrainei anchetarea fostului vicepresedinte Joseph Biden, favorit pentru a deveni candidatul Partidului Democrat la functia de presedinte al SUA, si a fiului acestuia, Hunter Biden. Ca reactie, Comisia pentru Afaceri Judiciare din Senatul SUA, in care republicanii detin majoritatea, a anuntat lansarea unei anchete privind presupuse acte de coruptie in Ucraina.Procesul in cadrul procedurii demiterii presedintelui Donald Trump ar putea incepe in Senatul SUA in ianuarie, a declarat Mitch McConnell, liderul majoritatii republicane.