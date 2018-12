Trump continua amenintarile: Ori se face zidul, ori inchidem frontiera cu Mexicul

Ziare.

"Vom fi nevoiti sa inchidem Granita de Sud complet daca Democratii Obstructionisti nu ne dau banii pentru a termina zidul", a postat pe Twitter Trump, cerandu-le de asemenea "sa schimbe legile ridicole asupra imigratiei" in Statele Unite.Miliardarul a declarat apoi ca el considera ca o asemenea inchidere este o "operatiune rentabila", argumentand ca "Statele Unite pierd atat de multi bani facand comert cu Mexicul, cu Alena, peste 75 de miliarde pe an (fara a include banii din droguri care ar fi de mai multe ori aceasta suma) ".Acordul de liber schimb nord-american (Alena/Nafta) care leaga Canada, Mexicul si Statele Unite a fost denuntat in mod regulat de Donald Trump, care a cerut vecinilor sai ca el sa fie renegociat. Un nou acord vizand inlocuirea sa a fost semnat la sfarsitul lunii noiembrie.Continuand o serie de tweet-uri, el si-a reiterat amenintarea de mai multe ori: "Construim un zid sau inchidem Granita de Sud".In noiembrie, presedintele american a amenintat deja ca va inchide frontiera cu Mexicul pentru a lupta impotriva imigratiei ilegale.Negocierile dintre democrati si republicani au esuat joi pentru a pune capat "shutdown"-ului in Statele Unite. Paralizia partiala a administratiilor federale, care a fortat sute de mii de functionari publici sa intre in somaj fortat, va dura cel putin pana saptamana viitoare.