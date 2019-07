Trump continua atacurile la adresa reprezentantelor democrate din Congres: Daca nu le place in SUA, sa plece

Ziare.

"Din punctul meu de vedere, daca iti urasti tara, daca nu esti fericit aici, poti sa pleci", a declarat Trump la un eveniment la Casa Alba consacrat industriei."Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca", a spus liderul de la Casa Alba, atragand aplauzele unei parti din public. "Pot sa plece chiar acum. Nu stiu cine-o sa le simta lipsa", a adaugat el."Nu-mi fac griji, pentru ca multi sunt de acord cu mine", a mentionat Trump, care a admis totodata ca "e posibil" sa greseasca, dar "alegatorii vor decide"."Ce interesant este sa vezi congresmene democrate 'progresiste' (...), care provin din tari ale caror guverne sunt o catastrofa completa si totala, cele mai rele, corupte si inepte din intreaga lume (...) adresandu-se perfid poporului Statelor Unite, cea mai puternica si mai mareata natiune de pe Pamant, pentru a-i spune cum sa fie condus guvernul nostru", a transmis duminica pe Twitter presedintele SUA. "De ce nu se intorc in aceste locuri absolut precare si infestate de criminalitate de unde vin pentru a le ajuta si a le indrepta", a continuat Trump, fara a da nume.El a facut referire in mod evident la patru tinere reprezentante ale Partidului Democrat, Alexandria Ocasio-Cortez din New York, Ilhan Omar din Minnesota, Rashida Tlaib din Michigan si Ayanna Pressley din Massachusetts, cunoscute pentru criticile lor la adresa lui Trump, dar si a actualei conduceri a Camerei reprezentantilor.In ce o priveste, presedinta Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi, a fost printre primii care au reactionat la remarcile de duminica ale lui Trump."Regret comentariile xenofobe ale lui @realDonaldTrump care isi propun sa ne divizeze natiunea", a scris pe Twitter Pelosi, denuntand un atac din partea presedintelui SUA.