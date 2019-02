Trump crede ca ar putea declara gruparea Stat Islamic invinsa saptamana viitoare: Tara lor a disparut

Ziare.

"Tara lor a disparut. Este un factor important - tara lor a disparut", a declarat Trump ministrilor de Externe si altor oficiali de rang inalt din 79 de tari care au luptat alaturi de Statele Unite cu gruparea militanta in Siria si Irak, relateaza Reuters. Decizia lui Trump de a retrage fortele americane din Siria a provocat o serie de critici din partea parlamentarilor republicani si democrati, care se tem ca gruparea Stat Islamic ar putea sa-si recastige puterea.Un general al armatei americane pentru regiune, Joseph Votel, a declarat marti in Senat ca gruparea ar putea experimenta o renastere dupa retragerea SUA.Trump nu s-a abatut de la hotararea sa de a retrage trupele, spunand: "Asteptam cu nerabdare sa oferim razboinicilor nostri curajosi din Siria o primire calduroasa acasa"."Armata Statelor Unite, partenerii nostri de coalitie si fortele democratice siriene au eliberat practic intregul teritoriu detinut anterior de ISIS in Siria si Irak", a declarat Trump la reuniunea de la Departamentul de Stat.El a spus ca reusita "ar trebui anuntata oficial, undeva, probabil saptamana viitoare, ca vom avea 100% din califat", a transmis Trump.Anterior, secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a asigurat partenerii de coalitie ca retragerea trupelor americane din Siria nu a fost "sfarsitul luptei Americii" si i-a chemat sa contribuie la infrangerea definitiva a gruparii Stat Islamic in Siria si Irak."Retragerea trupelor americane din Siria nu inseamna sfarsitul luptei Americii. Lupta aceasta vom continua sa o purtam alaturi de dvs.", a spus Pompeo."Retragerea trupelor este in esenta o schimbare tactica, nu este o schimbare a misiunii. Este pur si simplu o noua etapa dintr-o lupta veche", a adaugat acesta.Avertismentele lui Pompeo si ale altora ca statul islamic a ramas o amenintare periculoasa sunt contrare declaratiei din decembrie a lui Trump ca militantii au fost invinsi si ca Statele Unite ar retrage aproximativ 2.000 de trupe americane din Siria.Intalnirea de miercuri a fost prima dintre oficiali de varf din coalitie de cand Trump a anuntat ca trupele americane se vor retrage. Printre participanti s-au numarat ministri de Externe din Turcia, Franta, Arabia Saudita, Iordania, Maroc si Irak.Pompeo a declarat ca, in ciuda progreselor inregistrate in lupta impotriva Statului Islamic din Irak, grupul a pastrat o prezenta puternica in tara respectiva si a incercat sa organizeze o insurgenta clandestina."Coalitia trebuie sa continue sa sprijine guvernul Irakului in eforturile sale de a asigura zonele eliberate din aceasta tara", a spus Pompeo. "Dle Ministru de Externe, suntem cu dvs ", i-a spus el ministrului irakian al Afacerilor Externe, Mohamed al-Hakim.