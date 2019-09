Trump crede ca i s-ar cuveni premiul Nobel, daca ''s-ar da corect''

A video is worth a thousand words pic.twitter.com/FduAzVsytC - ian bremmer (@ianbremmer) September 23, 2019

Ziare.

com

"Cred ca as primi premiul Nobel pentru multe lucruri, daca s-ar da corect, ceea ce nu se intampla", a declarat Trump cu prilejul prezentei sale inopinate la sediul ONU de la New York, relateaza dpa si AFP."I-au dat unul (un premiu Nobel) lui Obama (predecesorul sau Barack Obama) imediat dupa ce a ajuns presedinte si nici nu stia de ce l-a primit. Si stiti ce? E singurul lucru in legatura cu care am fost de acord cu el", a adaugat Trump, care a fost luni o aparitie surpriza la summitul ONU privind climatul, in ajunul inceperii dezbaterilor Adunarii generale a Natiunilor Unite.Pe de alta parte, un clip in care Trump trece pe langa adolescenta militanta pentru mediu Greta Thunberg, pe coridoarele cladirii ONU din New York, a devenit in scurt timp viral.In scurta inregistrare video, liderul de la Casa Alba pare sa o ignore pe tanara suedeza de 16 ani, care se afla in spatele sau.Clipul, filmat aparent de Reuters, a fost distribuit de mai multe posturi ca Sky News, Euronews si videomagazinul Now This, dar si pe reteaua Twitter de analistul politic Ian Bremmer, noteaza dpa.